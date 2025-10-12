Velika akcija na jezerima Savica: Ronioce dočekalo nešto čemu se nisu nadali!

TKO BI REKAO... /

Skok u jezero Savicu, ali ne zbog zabave već izvlačenja otpada. No, 16 godina od početka akcije čišćenja ronioce je dočekalo iznenađenje jer jezero je bilo prilično čisto što nam je potvrdio ronilac Antonio Geci. Prijašnjih godina takvu sreću NISU imali. Iz jezera su znali izvući pet do sedam tona glomaznog otpada. Bilo je to automobila, građevinskog otpada, kombi vozila. Ronilac i predsjednik Ronilačkog kluba Adriaticro u Zagrebu Dario Duić kaže da se 'komotno mogao namjestiti stan ili apartman'.

I ove godine su im u pomoć uskočili građani. Doznajemo da je zbog otpada ranije bilo puno više štakora nego sad, a i analiza kakvoće vode potvrđuje da je sve u redu.

Duić ipak kaže da je najopasniji otpad ostao i da je to plastika: 'Nama je zaista jako, jako teško pronaći to i izvaditi van jer na kraju krajeva to će završiti ili u nama ili u našoj djeci, pa hajdemo barem za djecu sačuvati ovu prirodu.'

Više pogledajte u prilogu