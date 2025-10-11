Kovačić: 'Čim sam s reprezentacijom odmah sam pozitivniji, bitno mi je da dobijem minute'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POVRATNIK MATEO /

Hrvatska u sklopu Kvalifikacija za SP sutra u Varaždinu dočekuje Gibraltar, a kako je najavio Zlatko Dalić to je ujedno i prilika za igrače iz drugog plana, koje bi na teren trebao povesti povratnik Mateo Kovačić.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili