Veliko slavlje Albanije u Leskovcu: Srušili Srbiju i ostavili je bez šansi za Svjetsko prvenstvo

Nogometne reprezentacije Španjolske i Portugala zadržale su stopostotne učinke u skupinama E i F europske zone kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi i nakon 3. kola domaćim pobjedama protiv Gruzije, odnosno Irske.

Španjolska je u Elcheu rutinski svladala Gruziju sa 2-0 golovima Pina (24) i Oyarzabala (64).

U drugoj utakmici ove skupine Turska je u Sofiji bila uvjerljiva protiv Bugarske sa 6-1. Na poluvremenu je bilo 1-1, Guler (11) je doveo Tusku u prednosti, a Kirilov (13) ekspresno poravnao, ali početkom nastavka je Popov (49-ag) postigao efektni autogol i otvorio put Turskoj ka pobjedi kojeg su proširili Yildiz (51, 56), Celik (65) i Kahveci (90+3).

Španjolska je na vrhu skupine s devet bodova, Turska je druga sa šest, treća Gruzija ima tri, dok je Bugarska zadnja bez bodova.

Portugal je u Lisabonu do 1-0 pobjede protiv Irske stigao golom Rubena Nevesa (90+1) na početku sudačke nadoknade. Ranije je u ovoj skupini Mađarska sa 2-0 nadigrala Armeniju golovima Lukacsa (56) i Gruber (90+4) pa je sada Portugal vodeći s devet bodova, Mađarska je druga s četiri, Armenija treća s tri, a Irska na dnu s jednim bodom.

Veliku pobjedu u borbi za drugo mjesto u skupini K ostvarila je Albanija koja je kao gost u Leskovcu svladala Srbiju sa 1-0 odličnim golom Manaja (45+2) iz voleja na isteku prvog poluvremena. Druga Albanija sada ima 11 bodova iz šest susreta, četiri manje uz utakmicu više odigranu od vodeće Engleske, ali i četiri više uz susret više od treće Srbije. U toj su skupini još Latvija s pet i Andora s jednim bodom.

Italija se učvrstila na drugom mjestu u skupini I 3-1 gostujućom pobjedom protiv Estonije. Kean (4), Retegui (38) i Esposito (74) zabijali su za Italiju prije no što je Sappinen (76) iskoristio grešku Donnarumme za počasni pogodak Estonije.

Druga Italija sada ima 12 bodova iz pet susreta, šest manje uz utakmicu manje od vodeće Norveške koja je ranije u subotu deklasirala izrael sa 5-0 te ga ostavila na trećem mjestu s devet bodova. Estonija je četvrta s tri boda, dok je na dnu Moldavija bez bodova.

