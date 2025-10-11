Pogledajte kako je izraelski golman Haalandu skinuo dva penala u jednoj minuti

Nogometaši Norveške zadržali su stopostotni učinak u skupini I europske zone kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi i nakon šestog nastupa u kojem su u Oslu deklasirali Izrael sa 5-0.

Sjajni napadač Erling Haaland u otvaranju utakmice nije iskoristio kazneni udarac, ali je kasnije zabio "hat-trick", tresao je suparničku mrežu u 27., 63. i 72. minuti, dok su gosti usto zabili i dva autogola, Khalaili (18-ag), Nachimias (28-ag).

Haalandov pokušaj s bijele točke u donju lijevu stranu obranio je Daniel Peretz, ali budući da se prerano pomaknuo s crte, penal je ponovljen. Pucao je Haaland ovaj put u donju desnu stranu, ali Peretz je i to skinuo. Situaciju pogledajte OVDJE.

Haaland je s ova tri gola stigao do nevjerojatnog učinka od 12 postignutih pogodaka u šest utakmica u ovom kvalifikacijskom ciklusu.

Norveška je uvjerljivo na vrhu skupine sa 18 bodova te je praktički osigurala svoj peti plasman na SP u povijesti, a prvi nakon 1998. godine s obzirom da ima devet bodova više od druge Italije, koja ima dva odigrana susreta manje, te trećeg Izraela.

U skupini F Mađarska je preskočila Armeniju na drugom mjestu 2-0 domaćom pobjedom u međusobnom ogledu. Golove su zabili Lukacs (56) i Gruber (90+4).

Na vrhu je Portugal sa šest bodova i utakmicom manje, Mađarska je na četiri Armenija na tri, dok je Irska na dnu s jednim bodom.

