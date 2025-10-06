Joško Gvardiol bez zadrške: Otkrio najtežeg protivnika i dva Hrvata kojima najviše vjeruje

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nastavlja briljirati u dresu Manchester Cityja. Nakon povratka od ozljede, engleski prvak je u sedam uzastopnih utakmica ostao neporažen, uz tri utakmice bez primljenog gola.

Gvardiol se sve više potvrđuje kao ključni dio Guardioline obrane – ne samo defenzivno, već i u napadačkom dijelu igre, gdje je u posljednje dvije utkamice protiv Monaca i Brentforda asistirao Erlingu Haalandu za pogotke.

No, ovog puta Gvardiol nije oduševio potezom na terenu, već iskrenim odgovorima u kratkom intervjuu za ESPN na Instagramu. U opuštenom tonu otkrio je protiv kojih mu je igrača bilo najteže igrati, ali i koje nogometne legende najviše cijeni.

'Tri najteža protivnika su...'

Na pitanje tko su tri najteža protivnika s kojima se susreo, Gvardiol je nakon puno razmišljanja izdvojio tri planetarne zvijezde:

'Leo Messi, Mohamed Salah i neka bude Erling Haaland', rekao je Gvardiol, koji se protiv Messija već susreo na Svjetskom prvenstvu u Kataru, Sa Haalandom ima svakodnevne borbe na treninizima, dok u derbijima protiv Liverpoola stekao je iskustvo igranja protiv Egipčanina.

Premierligaški velikani po njegovom izboru

Kada je trebao izdvojiti tri najbolja igrača koja su ikada igrala u Premier ligi, Gvardiol je očekivano spomenuo dvojicu Cityjevih velikana – Kevina De Bruynea i Sergija Agüera. Međutim, treći izbor iznenadio je mnoge: Wayne Rooney, legendarni napadač Manchester Uniteda.

'Kao klinac, gledao sam Rooneyja stalno. Uvijek je igrao s nevjerojatnom energijom'“ rekao je Gvardiol, objašnjavajući svoj izbor.

Najbolji braniči, prijatelji i – kava

Kada je riječ o obrambenim snagama Premier lige, Gvardiol je istaknuo suigrače Rubena Diasa, Johna Stonesa i Manuela Akanjija kao trojicu najkompletnijih braniča.

Kao najbliže prijatelje u svijetu nogometa spomenuo je Mateja Kovačića i Kristijana Jakića, uz suigrača Matheusa Nunesa.

Na kraju razgovora Gvardiol je otkrio i tri stvari koje najradije radi u slobodno vrijeme – uz osmijeh je nabrojao:

'Volim popiti kavu, igrati PlayStation i…' – tu ga je novinar prekinuo i kroz šalu dodao: '…vježbati kao pripadnik SAS-a?'

Gvardiol se nasmijao pošto nije odmah razumio na što novinar aludira, ali obojica su se kasnije razumijeli kada je mislio na njegov ovoljetni režim 'komandosa' na Velebitu.

