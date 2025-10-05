BRAVO! /

Joško Gvardiol oduševio nogometni svijet! Ovo je bilo kao na igrici

Joško Gvardiol oduševio nogometni svijet! Ovo je bilo kao na igrici
×
Foto: Adrian Dennis/afp/profimedia

Gvardiol odigrao šest utakmica i jasno pokazuje da se vraća u formu

5.10.2025.
19:45
S.M.
Adrian Dennis/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Joško Gvardiol briljira u Mancjester Cityju. Hrvatski reprezentativac upisao je prvu asistenciju u Premier ligi ove sezone i to u 9. minuti utakmice 7. kola na gostovanju kod Brentforda.

Sve o Jošku Gvardiolu čitajte na portalu Net.hr

Gvardiol je s vlastite polovice precizno poslao dugu loptu prema Erlingu Haalandu, a norveški napadač se othrvao protivničkim braničima i mirno poslao loptu u mrežu za vodstvo Cityja 0-1. Bio je to potez koji je pokazao koliko Gvardiol može biti važan i u igri prema naprijed, ne samo u defanzivnim zadacima. OVDJE pogledajte asistenciju Gvardiola.

Premier ligu pratite na portalu Net.hr

Ovo je Gvardiolova prva asistencija u engleskom prvenstvu, a gledajući sva natjecanja, druga ove sezone. Prvu je upisao prije četiri dana u Ligi prvaka protiv Monaca, kada je ponovno asistirao Haalandu u dvoboju koji je završio remijem 2-2.

Nakon što je zbog ozljede propustio prvi mjesec sezone, Gvardiol je sada odigrao šest utakmica i jasno pokazuje da se vraća u formu. I dok je prošle sezone češće igrao na poziciji lijevog beka, Pep Guardiola ga ove sezone koristi kao stopera, što mu očito odgovara.

Za Gvardiola slijedi i reprezentativna pauza. Ponovno će obući dres Hrvatske nakon što je propustio prošlo okupljanje. Izbornik Zlatko Dalić moći će računati na njega u kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo protiv Češke i Gibraltara.

Hrvatski branič tako u najboljem trenutku podiže formu i vraća se među ključne igrače, i u Cityju i u reprezentaciji.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Zvali su ga belgijski David Beckham: 'Englezi su me doveli nakon ponajgore utakmice i onda mali 'ljakse' iz Prečkog počne zabijati velikanima'

Joško GvardiolManchester City
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRAVO! /
Joško Gvardiol oduševio nogometni svijet! Ovo je bilo kao na igrici