Joško Gvardiol oduševio nogometni svijet! Ovo je bilo kao na igrici

Joško Gvardiol briljira u Mancjester Cityju. Hrvatski reprezentativac upisao je prvu asistenciju u Premier ligi ove sezone i to u 9. minuti utakmice 7. kola na gostovanju kod Brentforda.

Gvardiol je s vlastite polovice precizno poslao dugu loptu prema Erlingu Haalandu, a norveški napadač se othrvao protivničkim braničima i mirno poslao loptu u mrežu za vodstvo Cityja 0-1. Bio je to potez koji je pokazao koliko Gvardiol može biti važan i u igri prema naprijed, ne samo u defanzivnim zadacima. OVDJE pogledajte asistenciju Gvardiola.

Ovo je Gvardiolova prva asistencija u engleskom prvenstvu, a gledajući sva natjecanja, druga ove sezone. Prvu je upisao prije četiri dana u Ligi prvaka protiv Monaca, kada je ponovno asistirao Haalandu u dvoboju koji je završio remijem 2-2.

Nakon što je zbog ozljede propustio prvi mjesec sezone, Gvardiol je sada odigrao šest utakmica i jasno pokazuje da se vraća u formu. I dok je prošle sezone češće igrao na poziciji lijevog beka, Pep Guardiola ga ove sezone koristi kao stopera, što mu očito odgovara.

Za Gvardiola slijedi i reprezentativna pauza. Ponovno će obući dres Hrvatske nakon što je propustio prošlo okupljanje. Izbornik Zlatko Dalić moći će računati na njega u kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo protiv Češke i Gibraltara.

Hrvatski branič tako u najboljem trenutku podiže formu i vraća se među ključne igrače, i u Cityju i u reprezentaciji.

