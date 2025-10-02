Gvardiol izveo majstoriju u stilu Luke Modrića i oduševio svijet: 'Jednim dodavanjem izbacio je sve!'

Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu u remiju Manchester Cityja kod Monaca (2:2) u 2. kolu Lige prvaka. Hrvatski stoper asistirao je Erlingu Haalandu za vodeći pogodak u 15. minuti. Monaco je brzo izjednačio, no Haaland je do poluvremena ponovno vratio prednost Englezima.

City je dugo kontrolirao rezultat, ali nije uspio izdržati do kraja. U 90. minuti domaći su izjednačili iz jedanaesterca i uzeli bod.

Engleski mediji pohvalili su Gvardiolovu igru, posebno njegovo dodavanje kojim je “iznenadio cijelu obranu Monaca”. Portal Goal dao mu je ocjenu 7 i istaknuo sigurnost u defenzivi te aktivnost u protivničkom šesnaestercu. Sky Sports ga je ocijenio sa 6, dok mu je Manchester Evening News dao 7, naglasivši dobru suradnju s Rubenom Diasom.

Unatoč propuštenoj pobjedi, Gvardiol je još jednom ostavio dobar dojam na europskoj sceni.