PSG slavio nakon preokreta, Tudorov Juventus ispustio pobjedu, Kovačeva Borussia uvjerljiva

Večeras nas očekuje prava nogometna poslastica – drugo kolo Lige prvaka donosi čak sedam utakmica koje će u terminu od 21:00 sati pratiti milijuni gledatelja diljem Europe.

2. kolo Lige prvaka

Arsenal - Olympiacos 2:0

(13' Martinelli 90+2 Saka)

Barcelona - PSG 1:2

(19' Torres/38' Mayulu 90'Ramos)

Bayer Leverkusen - PSV 1:1

(64' Kofane/72' Saibari)

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao 4:1

(28' Svensson 50' Chukwuemeka 83' Guirassy 90'Brandt/61' Guruzeta)

Monaco - Manchester City 2:2

(18' Teze 90' Dier/15' Haaland, 44' Haaland)

Napoli - Sporting 2:1

(36' Hojlund 79' Hojlund/62'Suarez)

Villarreal - Juventus 2:2

(18' Mikautadze 89' Veiga/49' Gatti 56' Coicencao)

Nogometaši Manchester Cityja do 90. minute su imali u džepu drugu pobjedu u ovosezonskoj Ligi prvaka, ali su se na kraju morali zadovoljiti s 2-2 kod Monaca u dvoboju drugog kola.

Na startu Lige prvaka Manchester City je pred svojim navijačima nadjačao Napoli 2-0, a sada je osvojio bod u prvom gostujućem ogledu. Od starta je sastav Josepa Guardiola bio bolji, a poveo je u 15. minuti. Lijepo je asistirao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji je prebacio kompletnu domaću obranu, a potom je suparničkog vratara za 1-0 prebacio Haaland.

Monaco je vrlo brzo uspio izjednačiti, u 18. minuti za 1-1 je pogodio Teze, a potom je uslijedila inicijativa gostiju koja je naplaćena novim golom Haalanda u 44. minuti.

Bolji je Manchester City bio i u nastavku, dva puta je tijekom susreta domaćina spašavao okvir vrata nakon udaraca Fodena i Reijndersa, a kazna je na drugoj strani uslijedila u 90. minuti. Dosuđen je jedanaesterac za domaćina i Dier je pogodio za 2-2. Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za Manchester City.

Uspješno je drugo kolo odradila dortmundska Borussia, sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač, dok je Juventus Igora Tudora nesretno ostao bez pobjede kod Villarreala gdje je odigrao 2-2. U prvom kolu Lige prvaka baš su međusobno igrali Juventus i Borussia (D) u Torinu, a taj je spektakl okončan remijem 4-4.

Borussia je u Dortmundu svladala Athletic 4-1. Kovačeva je momčad dominirala i nakon pedeset minuta igre je vodila 2-0 golovima Svenssona u 28. i Chukwumeke u 50. minuti. U drugom poluvremenu puno su bolje zaigrali Baskijci koji su u valovima napadali, a na 1-2 su smanjili golom Guruzete u 61. minuti. Tražio je Athletic i izjednačenje, ali sve je riješeno u 83. minuti kada su Sabitzer i Guirassy zajedničkim snagama zabili za 3-1, dok je u nadoknadi Brandt postavio konačnih 4-1.

Juventus je gostovao kod Villarreala gdje je remizirao 2-2. Domaći je sastav poveo u 18. minuti golom Gruzijca Mikautadzea. Preokret se dogodio na samom startu drugog poluvremena. Za 1-1 je sjajno 'škaricama' pogodio Gatti u 49. minuti, a samo sedam minuta kasnije već je bilo 2-1 za momčad Igora Tudora nakon pogotka Conceicaa.

Mogao je Juventus do kraja zabiti još koji pogodak, ali je nakon svih propuštenih prilika uslijedila kazna te je nakon kornera Veiga pogodio za 2-2.

Derbi utakmica drugog kola Lige prvaka odigrana je u Barceloni gdje je španjolski prvak dočekao PSG, aktualnog pobjednika ovog natjecanja, a gosti su u završnici došli do pobjede 2-1.

PSG je ovu utakmicu morao odigrati bez brojnih svojih zvijezda, u Barceloni nisu igrali Dembele, Doue, Kvaratškelia i Marquinhos. I domaćin nije imao kompletnu momčad, najviše su Barceloni nedostajali Raphinha i Gavi.

Barcelona je bolje otvorila utakmicu te je i povela golom Ferrana Torresa u 19. minuti, ali su gosti do odmora izjednačili preko Mayulua u 38. minuti. Otvoreno se igralo na olimpijskom stadionu u Barceloni sve do kraja. Nizale su se šanse na obje strane i nešto češće pred vratima gostujućeg golmana Chevaliera. U završnici je domaćina spasila vratnica nakon udarca Kang-Ina, ali Barceloni nije bilo spasa u 90. kada su gosti majstorski izveli kontranapad kojeg je golom zaključio Goncalo Ramos za 2-1 Parižana.

U Leverkusenu su Bayer i PSV Eindhoven remizirali 1-1. Odmah na početku se zatresla domaća mreža, a strijelac je bio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je loptu dočekao na drugoj vratnici i zabio za 1-0. No, pogodak je poništen zbog minimalnog zaleđa. Vrlo brzo nakon toga PSV je spasio okvir vrata kojeg je naciljao Grimaldo.

U velikom dijelu ostatka utakmice Bayer je bio dosta bolji, ali je uporno promašivao sve šanse do 65. minute kada je Kofane pogodio za 1-0. Do premijerne pobjede Bayer ipak nije stigao već je Saibari u 72. pogodio za 1-1. Dvije minute kasnije igru je napustio Ivan Perišić.

Napoli je na domaćem stadionu pobijedio lisabonski Sporting 2-1 uz junaka Hojlunda koji je postigao oba pogotka. Na slične je načine Napoli lomio suparnika, odnosno, Kevin De Bruyne je u oba slučaja asistirao, a Hojlund zabijao. Drugi, odlučujući pogodak, postigao je u 79. minuti.

Arsenal je rutinski u Londonu svladao Olympiakos 2-0 golovima Martinellija u 12. minuti i Sake u sudačkoj nadoknadi.

Kronologija

90+7' - Gotovo je i u Villarrealu, Tudor upisuje i drugi remi. 2:2 su odigrali i Monaco i Man City.

90+4' - Napoli je pobijedio Sporting 2:1, Leverkusen i PSV su odigrali 1:1.

90+4' - Gotovo je i u Barceloni. Branitelji naslova su slavili nakon preokreta.

90+4' - Kraj je u Dortmundu, Kovač upisuje pobjedu i četvrti bod.

90+1 - GOOOOOL! Arsenal potvrđuje pobjedu, Saka je strijelac.

90' - GOOOOOL! Ramos zabija. PSG je okrenuo Barcelonu!

90' - GOOOOL! Monaco dolazi do izjednačenja protiv Cityja iz jedanaesterca!

90' - GOOOOL! Borussia otklanja sva pitanja, 4:1 je za Kovačeve Žuto-Crne

89' - GOOOOOL! Peh za Tudora! Villarreal dolazi do izjednačenja u 89. minuti.

83' - GOOOOL! Borussia je izdržala nekoliko naleta Athletica i sada zabija treći gol, vjerojatno za pobjedu.

82' - Kang-In Lee pogađa vratnicu, i dalje je 1:1 u Barceloni.

79' - GOOOOL! Sporting je imao dvije dobre prilike, nisu zabili i Napoli ih je kaznio drugim pogotkom danskog napadača.

72' - Gredu je pogodio Juventus, David je to bio. Ostaje jedan pogodak prednosti za Tudorovu momčad.

72' - GOOOOL! PSV izjednačuje, Olympiakos je jedina ekipa koja nije zabila pogodak.

64' - GOOOOL! Evo i Leverkusena! Sada imamo pogodak na svim utakmicama.

62' - GOOOL! Sporting izjednačuje u Napulju. Iz jedanaesterca je zabio Suarez nakon što je Politano srušio Arauja.

Foto: Maria Jose Segovia/defodi Images/profimedia

61' - GOOOOL! Nije sve gotovo u Dortmundu, Baski smanjuju na 2:1 preko Guruzete.

57' - Golova nema jedino u Leverkusenu gdje Perišićev PSV i Bayer igraju 0:0.

56' - GOOOOL! Evo preokreta Juventusa, Coicencao je zabio!

50' - GOOOOL! Kovačeva Borussia ima 2:0, Chukwuemeka je zabio.

Foto: Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia

49' - GOOOOL! David ne može na prazan gola, ali Gatti može škaricama! Golčina Juventusova stopera za 1:1!

47' - Nestvaran promašaj Juventusova Davida. Samo je trebalo gurnuti loptu u nebranjenu mrežu, ali nije to uspio Kanađanin, Tudor će si kosu počupati.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

45+3' - Poluvrijeme je na svim utakmicama. Nije bilo puno pogodaka, devet ukupno na sedam utakmica.

Foto: Dppi, Dppi Media/alamy/profimedia

44' - GOOOOL! Sada je zabio Haaland, glavom na ubačaj O'Reillyja. City ima vodstvo.

42' - Još jedanom vratar Monaca Kohn spašava, a onda Haaland promašuje. Nevjerojatno da je još 1:1.

38' - GOOOOL! Evo Parižana! Mayulu je zabio. Mendes je napravio veliki posao, povukao loptu, dodao Mayuluu koji sjajno pogađa.

36' - GOOOL! Napoli zabija Sportingu! Hojlund je zabio! De Bruyne mu je majstorski asistirao.

33' - Foden je pogodio gredu, prije toga je Rijnders bio u prilici, Monaco za sada drži 1:1.

30' - Hakimi je dobro pucao iz slobodnog udarca, ali brani Sczeszny. Konačno nešto i od Parižana.

28' - GOOOL! Kovačeva Borussia dolazi do pogotka protiv Bilbaa!

19' - GOOOL! Potpuno zasluženo vodi Barcelona, Torres je zabio. Vitinha je pogriješio, a onda je uslijedila odlična akcija Katalonaca koju završava Torres.

18' - GOOOL! Izjednačio je Monaco, nije dugo trajalo vodstvo Građana.

18' - GOOOL! Igor Tudor je u problemima. Villarreal vodi! Mikautadze je zabio!

15' - Ogromna prilika za Ferana Torresa, prošao je i vratara, ali onda je to Zabarnyi spasio.

Foto: Frederic Dides/afp/profimedia

15' - GOOOOL! Manchester City je poveo u Monacu, Haaland je strijelac, a ubacio mu je Joško Gvardiol!

13' - GOOOL! Evo i prvog pogotka. Arsenal vodio protiv Olympiacosa. Odlično je Odegaard gurnuo Gyokeresa u šansu, on pogađa vratnicu, a onda Martinelli to skreće u mrežu.

11' - Vratnicu je pogodio Leverkusen, bio je to Grimaldo.

11' - Nije bilo pogodaka u prvih 10 minuta. Na Lluis Companasu Barcelona ima premoć u početku.

Foto: Pro Shots Photo Agency/ddp Usa/profimedia

5' - PSV je zabio prvi gol večeri, ali je poništen zbog zaleđa. Šteta jer je to bio Perišić

2' - Arsenal je imao veliku priliku na početku, ali Martinelli nije pogodio glavom iako je bio sam.

1' - Počele su utakmice. Derbi je u Barceloni gdje gostuje PSG, ali igra se još šest zanimljih utakmica.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr.

Najava

U Londonu će Arsenal ugostiti grčki Olympiacos, dok nas na Estadi Olimpic Lluis Companys čeka pravi klasik – Barcelona protiv PSG-a, dvoboj koji uvijek donosi posebnu draž.

U Njemačkoj aktualni prvak Bundeslige Bayer Leverkusen dočekuje PSV, dok će u Dortmundu snage odmjeriti Borussia i španjolski Athletic Bilbao.

Francuska kneževina bit će domaćin još jednog velikog sudara – Monaco protiv moćnog Manchester Cityja. U Napulju će pak Napoli tražiti bodove protiv portugalskog Sportinga, a večer zaključuje dvoboj u Španjolskoj gdje Villarreal dočekuje torinski Juventus.

Nogometni spektakl je zagarantiran, veliko je pitanje tko će nakon večerašnjih okršaja potvrditi ambicije za prolazak skupine, a tko će već sada morati spašavati sezonu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pun samopouzdanja uoči novog teškog europskog ispita: 'U naletu smo'