Boris Jovičić uživo iz Bačke Topole: Dinamo i Maccabi u nesvakidašnjim uvjetima

Zanimljive okolnosti /

Dinamo i Maccabi sutra igraju važan europski dvoboj, a obje momčadi uoči susreta suočile su se s neuobičajenim okolnostima.

Trener Dinama u najavi je naglasio da cijeni kvalitetu protivnika, ali vjeruje u svoju ekipu:

„Maccabi je prvak Izraela, željeli su igrati Ligu prvaka i imaju puno kvalitete. To je prava momčad, ali mislim da moji igrači imaju više individualne klase i to će se vidjeti na terenu.“

Raspršene momčadi i post prije utakmice

RTL-ov reporter Boris Jeličić opisao je situaciju u Bačkoj Topoli kao prilično neobičnu – obje ekipe smještene su na različitim lokacijama. Dinamo je stacioniran u Beogradu, dok su igrači Maccabija podijeljeni između Novog Sada i Bačke Topole.

Dodatni izazov za izraelsku momčad jest činjenica da se utakmica igra svega dva sata nakon završetka 25-satnog posta povodom blagdana Jom Kipur. To bi moglo utjecati na spremnost i izvedbu igrača.

Povijesni sraz

Dinamo i Maccabi već su se jednom susreli u europskim natjecanjima – prije 24 godine bolji je bio izraelski klub, koji je tada prošao dalje. Sutrašnji dvoboj bit će prilika da Zagrepčani potraže revanš i pokažu da su spremni za novi izazov.