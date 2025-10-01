Čitatelji net.hr-a o liječničkom švrakopisu: 'Tri farmaceutkinje nisu skužile moj recept'

POTPUNO NEČITLJIVO /

Velika vijest stiže iz Indije, koja bi mogla izazvati val odobravanja – i olakšanja – među pacijentima diljem svijeta. Indijski sud službeno je naredio liječnicima da poprave svoj rukopis i počnu pisati čitko. BBC piše kako cijeli svijet razumije o čemu govori indijski sudac koji je u jednom teškom kaznenom slučaju dobio liječnički izvještaj na kojem nije mogao pročitati niti jedno jedino slovo.

Šokirani sudac zatražio je od Vlade da na medicinskim fakultetima uvedu lekcije o rukopisu te da požure digitalizaciju recepata. Dok se to ne dogodi i zahtjeva da liječnici svoje recepte i nalaze pišu velikim tiskanim slovima.

A dok Indija rješava problem institucionalno, mi smo se u Net.hr maniri pitali – kako je kod nas? Možete li vi pročitati rukopis svog doktora?

Odgovori na našoj Facebook stranici su, blago rečeno, poetični.

“Naravno da ne. Jednom prilikom su se tri djelatnice ljekarne konzultirale o mom receptu i što to točno piše. Potrajalo je dok nisu riješile misterij. Uglavnom, ja sam uvjerena da ni sam doktor ne zna pročitat što napiše.”

“Ne može ni farmaceut, mora zvati moju doktoricu”

"Kažu da je najveća misterija svijeta Bermudski trokut... ja mislim da je ipak liječnički rukopis.”