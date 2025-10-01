Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz Bačke Topole: I Mossad je prisutan

OPSADNO STANJE /

U sport se uplela i politika pa tako Dinamo sutra u drugom kolu Europske lige gostuje u Srbiji, u Bačkoj Topoli gdje će mu domaćin biti Maccabi iz Tel Aviva. Izraelci zbog rata u Gazi ne mogu igrati kod kuće, pa su Zagrepčani morali na utakmicu gdje će nogomet biti u drugom planu.

Dinamo će noćiti u Beogradu, a Maccabi u Novom Sadu. Bačka Topola ima 9 tisuća stanovnika, a novi lijepi stadion ima 8 tisuća. Nema kapacitete za igranje Europske lige, ali dobili su posebnu dozvolu nakon molbe TSC-a prošle sezone. Mossad je osiguravao igrače na zaigravanju, doznao je Boris Jovičić. Sve je na visokom nivou i sigurnosnih problema ne bi trebalo biti.

10-ak izraelskih nogometaša posti 25 sati zbog Jom kipura, a post će završiti dva sata prije utakmice. S lica mjesta se javio naš Boris Jovičić, a sve pogledajte u videu.