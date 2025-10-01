Predsjednik Intera iskreno o stanju u ligi: 'Modrić je jedina zvijezda Serie A'

Pohvale Luki Modriću ne prestaju stizati iz Italije. Hrvatski maestro, koji i s 40 godina igra kao u najboljim danima, ovoga je puta dobio komplimente i iz drugog tabora Milana. Predsjednik Intera, Giuseppe Marotta, opisao ga je kao jedinog istinskog šampiona Serie A, pritom otvoreno priznajući probleme s kojima se talijanska liga suočava.

Marotta: 'U Italiji ne možemo dovesti Mbappéa'

Govoreći uoči dvoboja Lige prvaka između Intera i Slavije Prag, Marotta je pohvalio napredak svog kluba, ali i naglasio financijski jaz koji dijeli Serie A od najjačih europskih liga.

'Operacije poput dovođenja Mbappéa u Italiju danas nisu moguće. U Serie A postoji samo jedan šampion, Modrić, a on ima 40 godina. Jasno je da je naša liga u tranziciji,' rekao je čelnik Intera.

Njegove riječi oslikavaju realnost talijanskog nogometa dok engleski Premier League zahvaljujući enormnim prihodima od TV prava dovodi i svjetske zvijezde u srednjeligaške klubove, a Španjolska i Francuska i dalje imaju mamac u Real Madridu, Barceloni i PSG-u, talijanski klubovi većinom moraju paziti na bilance umjesto na spektakularne transfere.

Modrić kao simbol Serie A

Dok je Kylian Mbappé ovoga tjedna zabi0 hat-trick u Ligi prvaka za Real Madrid, Luka Modrić je u Italiji pokazivao zašto i dalje izaziva divljenje. U pobjedi Milana 2-1 nad Napolijem bio je ključan na sredini terena, diktirao ritam i demonstrirao energiju igrača upola mlađeg od sebe.

Njegova predanost i strast prema igri, unatoč godinama, učinili su ga simbolom autentičnosti i otpornosti talijanskog nogometa. U očima Interova šefa, upravo je Modrić dokaz da Serie A, iako u problemima, još uvijek ima ikonu svjetske klase.

