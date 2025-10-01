Osvojio posljednji naslov s Hajdukom: 'Dinamo ima igrača kakvog mi nemamo i to je veliki problem'

Tomislav Bušić danas ima 39 godina i radi u NK GOŠK Kaštela. Vodi školu nogometa, trener je juniora i pomoćnik je na klupi prve momčadi. Bivši je igrač Hajduka, najbolji strijelac Bilih sezone 04/05., posljednje u kojoj su Splićani uzeli naslov prvaka. Bušić je te sezone zabio ligaških 13 golova za Hajduk, a u dresu Hajduka nastupio je čak 178 puta i zabio ukupno 46 golova.

"Cijeli sam život u nogometu, a sad sam po cijeli dan. Kod mene ne može drugačije. Dobro je, zadovoljan sam", kazat će Tomislav Bušić.

Gledao sam svaku utakmicu Hajduka i stalno se isto sve ponavlja. Hajduk hoće neku igru, trener Garcia hoće svoju igru koja, po meni, ne odgovara Hajduku i teško je na podneblju u Splitu takvu igru tražiti, toliko inzistirati na njoj. Mi na takav stil igre kakav forsira Gonzalo Garcia nismo naviknuli. Tomislav Bušić za Net.hr.

U ekskluzivnom intervjuu za portal Net.hr, Tomislav Bušić otvoreno je progovorio o trenutnom stanju u klubu, stilu igre koji forsira Gonzalo Garcija i usporedbi Hajduka s rivalom Dinamom. Bušić nije štedeo riječi, osvrćući se na igru koju Garcia forsira, tvrdeći da stilu igre poput tik-take, karakterističnog za Barcelonu, nije mjesto u Hajduku s obzirom na profil trenutnih igrača koje ima splitski klub.

Bez dlake na jeziku, Tomislav Bušić podijelio je svoje stavove o tome što bi mogao donijeti bolji nogometni smjer za Hajduk, ali i dao priznanje Dinamu, te izrazio želju da Hajduk osvoji naslov, iako s trenutnom igrom smatra da bi to bilo izuzetno teško. Dotaknuo se i Dinamove druge utakmice u Europi, one protiv Maccabija iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli u četvrtak (21.00).

Tomislav Bušić bio je dio Hajduka u razdoblju kada je klub imao velike ambicije, a svojim sjajnim nastupima stekao je status omiljenog igrača među navijačima. Poznat je po svojoj borbenosti na terenu i svestranosti u napadu. Nakon što je završio svoju igračku karijeru, Bušić se povukao iz profesionalnog nogometa, ali i dalje radi u nogometu, jer, kao što nam je rekao u uvodu, ne može bez njega. Osim što je bio igrač Hajduka, Bušić je također odradio značajnu ulogu u treniranju mlađih kategorija kluba, čime je stekao poštovanje i od svojih kolega. Nakon završetka profesionalne karijere, Bušić je postao sportski analitičar i komentator, redovito dijeleći svoje mišljenje o trenutnim zbivanjima u hrvatskom nogometu, a sad znanje prenosi na mlađe kategorije NK GOŠK Kaštela.

Kako vam djeluje Hajduk u SHNL-u i što se mora popraviti u igri da zaigra bolje?

"Gledao sam svaku utakmicu Hajduka i stalno se isto sve ponavlja. Hajduk hoće neku igru, trener Garcia hoće svoju igru koja, po meni, ne odgovara Hajduku i teško je na podneblju u Splitu takvu igru tražiti, toliko inzistirati na njoj. Mi na takav stil igre kakav forsira Gonzalo Garcia nismo naviknuli. Gledam kao navijač", kazao je Tomislav Bušić.

Ali, gledate i kao bivši profesionalni nogometaš, znači kako netko tko poznaje materiju o kojoj priča.

"Naravno da razumijem, ali po meni, pa i sami vidite da to ne prolazi i da Hajduk ima dosta problema kad ih se visoko stisne, nastaju veliki problemi kad se lopta izgubi blizu gola. Pokazalo se to u Varaždinu i protiv Koprivnice u Kupu u gostima. I protiv Lokomotive su isto imali problema. Dinamo je bio najbolji pokazatelj u derbiju, kako je Dinamo dobio utakmicu. Izgledalo je kao da su odigrali koliko treba. Po meni, može puno bolje, ali tu je sad trener, on gura svoj stil. Ne bih se htio miješati u njegov posao, ali sigurno da može bolje".

Garcia previše forsira igru koja ne odgovara igračima. Je li to put u rezultatski propast Hajduka?

"Ne bih koristio tako teške riči, ali meni vam izgleda kao da to sve ide, kao da se igra u širinu, nema dubine, ne gleda se dubina i ne ide se naprijed. Nogomet se igra da se zabije gol, jel', pritiskom prema golu, ako to može biti dobra duga lopta u prostor, trčanje u prostor, napadanje prostora krilnih, bočnih igrača, a Hajduk igra previše tika taku, kopiramo neku Barcelonu, španjolski stil nogometa što mi ne možemo igrati. Naši igrači to ne mogu igrati. Teško, pogotovo u Splitu. Nemamo mi tu puno naših domaćih, da se razumijemo. Imamo dosta tih Španjolaca koji po meni nisu kvalitetniji od naših igrača, ovi koji su došli nisu nikakva prevaga".

Poljud je bio u euforiji kad su trojica Španjolaca obukla bijeli dres, jer su mnogi vjerovali da će donijeti veliku kvalitetu momčadi trenera Gonzala Garcíje. Riječ je o igračima s ozbiljnim karijerama koji navodno posjeduju posebnu klasu, no dosad to nisu uspjeli pokazati na terenu. Iako su već nastupali, nisu imali puno prilike za dokazivanje jer nisu odigrali mnogo minuta. Za dvojicu od njih se već može steći prvi dojam, ali taj dojam nije baš najbolji. S obzirom na to da su tek stigli, jasno je da im treba vremena da se prilagode, a i nisu u najboljoj formi jer su dugo bili bez utakmica.

"Ma nisu se pokazali, nisu neka prevaga i to treba jasno reći. To je jednostavno tako. 'Ubijamo' naše, malog Mlačića, Durdova, naše mlade talente guramo u stranu na uštrb stranaca. Poštujemo strance, a ovi nisu ništa lošiji, ako nisu ni bolji od njih. Samo im treba dati povjerenje, treba vjerovati u naše mlade igrače. Pogledajte Dinamo... Da se razumijemo, više od svega bih volio da Hajduk konačno osvoji naslov, ma da deset godina zaredom budemo prvaci, ali trenutno ne vidim kako. Jer, Dinamo je složio respektabilnu ekipu. Imaju dvije vrhunske ekipe."

Iskreno i otvoreno govorite, bez zamatanja odgovora u nekakvi celofan.

"Iskreno nego kako, pa što ću sad lagati?! Po meni jedan Mudražija koji bi svakoj momčadi u SHNL-u bio pojačanje i igrao bi, u Dinamu sjedi na klupi. Nije skupio ni 5 minuta. To sve govori. Dinamo je protiv Fenerbahčea odigrao odlično, protiv Slaven Belupa isto. Arber Hoxha je eksplodirao, to je moderno krilo koje bi svaki trener htio i trebao imati. Mi takvog igrača u Hajduku nemamo. Hoxha uzme loptu, ide okomito, doda, traži suradnju ili završi šutom. Nama to nedostaje. U zadnjim utakmicama je opasan. Njega sam naveo kao primjer."

Jel vas brine lošija forma Marka Livaje?

"Gledajte, Livaja je igrač koji stalno traži loptu, koji hoće da je kod njega. I onda je on opasan, onda će on stvoriti šansu sebi i drugima. Ovako, kad lopta ne dolazi do njega onda to frustrira i njega i ostale. Tko je kod svih napadača. Napadač mora biti strpljiv. Livaja nije klasični napadač, on voli imati loptu stalno kod sebe, stalno nešto kreira, uvijek nešto napravi, uvijek će nešto iskemijati, da bi stvorio prostora ili za gol ili za asistenciju, što je dokazao u ove 3-4 godine koliko je tu, sam je vukao klub. Ali, trener ima svoje, iako smatram da bi svaki trener trebao prilagoditi igru igračima, profilu igrača kakve ima. Tako bi barem trebalo bit."

Ajmo malo na Dinamo i Europu. Dinamo u četvrtak gostuje u Bačkoj Topoli protiv Maccabi Tel Aviva. Susret je na rasporedu od 21.00. Dinamo nakon 28 godina opet gostuje u Srbiji.

"Da, bit će to vrlo zanimljiva utakmica jer Maccabi Tel Aviv je nezgodna i ozbiljna momčad, ali smatram i nadam se da će to Dinamo pobijediti. U Europi nemam problem, navijam za sve naše klubove kad igraju protiv stranih momčadi. Naravno, navijač sam Hajduka i u SHNL-u samo mi je Hajduk na prvom mistu, ali kad je u pitanju Europa, navijam za sve hrvatske klubove protiv stranih. Normalno da navijam za Dinamo protiv Maccabija iz tel Aviva, pa neću valjda za Maccabi navijati?! Dobro je za hrvatski nogomet da Dinamo skupi što vie bodova. Gledao sam Maccabi protiv PAOK-a. Bit će to zanimljiva utakmica protiv Dinama. Maccabi Tel Aviv je disciplinirana ekipa. Imaju par igrača koji su dobri, opasni, ali Dinamo, po meni, može dobiti. Ma, egal utakmica. Neće biti navijača na utakmici. Sigurno bi Bad Blue Boysi išli tamo, podržati svoj Dinamo, bez obzira što se igra u Srbiji", naveo je Tomislav Bušić.

Što će biti ključ Dinamu protiv Maccabija iz Tel Aviva kako bi uzeo i drugu uzastopnu pobjedu u Europa ligi ove sezone?

"Ključ za pobjedu Dinamu će biti da odigraju kao i protiv Fenera, da budu svi za jednog, jedan za sve. Da budu brzi prema naprijed kad uzmu loptu, da su čvrsti. Sigurno će doći prilika, samo ih treba Dinamo iskoristiti. Kulenović i Beljo su u formi, ide im, ima tko zabiti gol. Dobri su. Zajec u sredini, Mišić godinama drži veznu liniju kao zadnji vezni. Stojković je isto jako dobar. Obrana je Dinamu dobra, ma cila ekipa Dinama je baš kvalitetna, izbalansirana. Ismaël Bennacer je najveći majstor od svih. Šeta što on ne može nastupiti u Europa ligi, ali u SHNL-u će im jako pomoći. Ismaëla Bennacera znam iz Milana. Vrhunski je igrač. Bio je ozlijeđen, vraća se u formu, ali puno će Ismaël Bennacer značiti Dinamu ove sezone", zaključio je Tomislav Bušić.

