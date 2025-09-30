Oštra poruka Hajduka nakon analize suđenja: 'Laž obiđe pola svijeta dok istina još nije ni obula cipele'

Nakon što je Komisija nogometnih sudaca dala svoj sud o situaciji oko koje se podigla velika prašina, oglasio se i Hajduk.

Komisija je utvrdila kako Marko Livaja nije bio u nedozvoljenoj poziciji prilikom pogotka za vodstvo Hajduka u subotnjem susretu protiv Lokomotive u sklopu osmog kola HNL-a, a s Poljuda su se nakon toga oglasili putem društvenih mreža.

"Laž obiđe pola svijeta dok istina još nije ni obula cipele", napisali su iz Hajduka te u komentar ostavili otvoreno pismo objavljeno 9. svibnja ove godine, podsjetivši javnost da su tražili snimke komunikacije VAR sobe s utakmice protiv Varaždina u 30. kolu prošle sezone.

Pismo vam ponovno prenosimo u cijelosti:

"Više od 20 dana prošlo je od kada smo službeno od Hrvatskog nogometnog saveza zatražili VAR komunikaciju s utakmice NK Varaždin i HNK Hajduk Split, odigrane u 30. kolu SuperSport HNL. Službeni odgovor nismo dobili, ali su ključni akteri svojim izjavama potvrdili naše sumnje u potencijalnu neispravnost odluka donesenih na ovoj utakmici.

Prvo je tajnik HNS-a Tomislav Svetina izjavio da ne postoji Pravilnik koji bi ih na to obvezao, da bi gotovo u isto vrijeme šef sudaca Bertrand Layec na održanom video sastanku s predstavnicima Hajduka istaknuo kako ga Pravilnik HNS-a sprječava u objavljivanju snimki.

HNS je za predvodnika navodnog uvođenja reda u sudačku organizaciju postavio navodno neovisnog francuskog stručnjaka. Međutim, ova sezona pokazala je nedosljednost u kriteriju donošenja i tumačenja sudačkih odluka, kako stranih tako i domaćih stručnjaka.

Već neko vrijeme jasno je da Sudačka komisija postoji isključivo kako bi sama sebi dala smisao i svrhu, a sve pod krinkom uvođenja promjena i "čišćenja" hrvatskog nogometa. Jedino koga su očistili su pojedini suci, i to po nalogu istih onih koji već desetljećima direktno utječu na delegiranje i osiguravanje domaćinskog suđenja.

Stoga u znak povjerenja prema cijeloj nogometnoj javnosti i želji za čistim i poštenim nogometom u kojem će svi klubovi imati jednaki i jasni kriterij suđenja, još jednom pozivamo HNS da dostavi tražene snimke.

Ovim otvorenim pismom, osim javnog zahtjeva za dostavom VAR komunikacije iz 30. kola, tražimo da se od iduće sezone SuperSport HNL uvede obveza dostave komunikacije iz VAR sobe nakon svakog kola, i to svim klubovima sudionicima.

Smatramo da je transparentna objava komunikacije najvažniji korak prema stvarnom vraćanju povjerenja u hrvatske suce i zato pozivamo prvoligaške klubove da se javno izjasne o ovom zahtjevu.

Kako bi Hrvatski nogometni savez koji je najodgovorniji za provedbu regularne natjecateljske sezone podigao kvalitetu lige i smanjio mogućnost pogrešno dosuđenih odluka, pozivamo ih da ulože sredstva za dodatne kamere na svim stadionima. To je minimum koji mogu i moraju napraviti za dobrobit i napredak hrvatskog nogometa."

