Danska prebacila u višu brzinu, Španjolcima se sprema katastrofa

Španjolska i Danska igraju derbi utakmicu koju možete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO. Danska je favorit, ali pitat će se nešto i Španjolce u ovom dvoboju. Danska je u prvom dijelu povela u prvom dijelu sa 4-1 i 6-3, ali Španjolci su se vratili i došli na 7-6. Danska je nakon toga prebacila u višu brzinu, ali Garciandia drži Španjolsku na životu. Odlično u prvom dijelu igraju Danci.

U drugom dijelu, Danska je prebacila u višu brzinu. Španjolskoj se prema katastrofa.

Utakmica je u tijeku...