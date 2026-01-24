FREEMAIL
DERBI /

Danska prebacila u višu brzinu, Španjolcima se sprema katastrofa

Utakmicu Španjolska - Danska možete u ovim trenucima gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
24.1.2026.
18:15
Španjolska i Danska igraju derbi utakmicu koju možete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO. Danska je favorit, ali pitat će se nešto i Španjolce u ovom dvoboju. Danska je u prvom dijelu povela u prvom dijelu sa 4-1 i 6-3, ali Španjolci su se vratili i došli na 7-6. Danska je nakon toga prebacila u višu brzinu, ali Garciandia drži Španjolsku na životu. Odlično u prvom dijelu igraju Danci. 

U drugom dijelu, Danska je prebacila u višu brzinu. Španjolskoj se prema katastrofa. 

Utakmica je u tijeku...

Drugi krug Europskog prvenstva u rukometu
24. siječnja 2026
18.00
27
Španjolska
 
:
33
Danska
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026DanskašpanjolskaRukomet 2026
