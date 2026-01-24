Španjolska zvijezda potezom Ivana Balića oduševila rukometni svijet

Igrala se 54. minuta utakmice između Danske i Španjolske u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva u Herningu. Španjolska je imala napad, a na srednjem vanjskom je bio Alex Dušebajev.

Danci bili u 6-0 obrani i onda se to dogodilo

Danci su imali vodstvo 26-32 i bili postavljeni u 6-0 obranu. Stariji Dušebajev, Alex, u jednom je napadu krenuo u lijevo i iza leđa, bez gledanja, asistirao mlađem bratu Danielu Dušebajevu koji je pospremio loptu iza Nielsena. Bio je to no look pas u stilu Ivana Balića, našeg rukometnog čarobnjaka, koji je ovako isto znao asistirati. U biti, takvi košarkaški potezi bili su Ivanov trade mark.

Ipak ova akcija nije motivirala Španjolce do te mjere da preokrenu utakmicu u svoju korist. Na kraju su Danci pobijedili 31-36 i srušili Španjolcima snove o polufinalu Europskog prvenstva.

Danska došla do četvrtog boda u drugom krugu Europskog prvenstva u Herningu

Danski rukometaši su iskoristili prednost domaćeg terena i došli do druge pobjede u drugoj fazi Europskog prvenstva.

Danska rukometna reprezentacija nastavila je pobjednički niz u drugoj fazi Europskog prvenstva. Pred domaćom publikom u Herningu upisala je i drugu pobjedu, svladavši Španjolsku s 36:31, nakon što je na poluvremenu vodila 16:14.

Danske strijelce predvodio je Emil Jakobsen s osam pogodaka, dok su Niclas Kirkeløkke i Simon Pytlick dodali po šest. Sjajnu večer imao je i vratar Emil Nielsen s 14 obrana. U redovima Španjolske najraspoloženiji je bio Marcos Fis koji je postigao devet golova.

U ranijem susretu istog dana Francuska je u golijadi nadigrala Portugal s čak 46:38. Tom je pobjedom postavljen novi rekord po broju pogodaka na velikim rukometnim natjecanjima.

Nakon drugog kola druge faze, Francuska, Danska i Njemačka imaju po četiri boda, s tim da Nijemci imaju utakmicu manje, baš kao i Norveška. Portugal je ostao na dva boda, dok je Španjolska bez bodova i bez ikakvih izgleda za plasman u polufinale.

Druga faza Europskog prvenstva, skupina 1:

Francuska – Portugal 46-38 (28-15)

Danska – Španjolska 36-31 (16-14)

Njemačka – Norveška (20.30)