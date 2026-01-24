FREEMAIL
Como - Torino 6-0 /

Preporođeni Baturina briljirao i drugu utakmicu zaredom u Serie A

Preporođeni Baturina briljirao i drugu utakmicu zaredom u Serie A
Foto: Lapresse/ddp Usa/profimedia

Popularna aplikacija Rezultati ga je proglasila najboljim na terenu, dok je za Sofascore bio drugi najbolji igrač utakmice. Obe aplikacije su mu dodijelile ocjenu 9.0+

24.1.2026.
18:00
Hina
Lapresse/ddp Usa/profimedia
Nogometaši Coma nastavili su s odličnim igrama u talijanskoj Serie A, ove su subote na domaćem terenu pobijedili Torino sa 6-0 u 22. kolu.

Jedan od najboljih igrača susreta bio je hrvatski nogometaš Martin Baturina koji je upisao pogodak i asistenciju, a njegov je sastav barem privremeno preskočio Juventus i stigao na peto mjesto ljestvice.

Već u osmoj minuti Douvikas je doveo Como u vodstvo, a u 16. je bilo 2-0 nakon što je Baturina vrlo precizno gađao s 20 metara te je prizemnim udarcem naciljao suparničku mrežu. Bio je to četvrti ligaški pogodak Baturine ove sezone. Još četiri pogotka Como je zabio u nastavku ogleda. Prvo je Da Cunha realizirao jedanaesterac za 3-0 u 59. minuti, dok je u 66. Douvikas zabio svoj drugi pogodak na susretu i to uslijed lijepe asistencije Baturine. Sve je zaključeno golovima Kuhna u 70. i Caquereta u 76. minuti za potop Torina.

Baturina je zamijenjen u 68. minuti, dok je za Como od 73. zaigrao Ivan Smolčić. Na drugoj strani cijelu je utakmicu za Torino odradio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

Nedjelja donosi pet utakmica, a igrat će Sassuolo - Cremonese, Atalanta - Parma, Genoa - Bologna, Juventus - Napoli i Roma - Milan. Zadnja se utakmica igra u ponedjeljak, a za bodove se bore Verona - Udinese.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova sezona donosi nova pravila, ali Ferrari ostaje vjeran tradiciji: Hamilton i Leclerc izveli novi bolid

Martin BaturinaSerie AComoTorino
