Ono što smo svi čekali: Evo što sudačka komisija kaže o pogotku Hajduka

Izašla je analiza sudačke komisije za osmo kolo HNL-a. Najviše je sve zanimala situacija kod pogotka Hajduka za 1:0 protiv Lokomotive. U prijenosu je puštena samo jedna od dvije sporne situacije u tom napadu.

"Tijekom napada domaće momčadi lopta je dodana domaćem napadaču br. 10. Taj je igrač uputio loptu u suparnički kazneni prostor gdje je njegov suigrač br. 9 postigao pogodak. U skladu s VAR protokolom, VAR je bio dužan provjeriti sve faze napada (potencijalno zaleđe).

Pregledom snimke iz VAR sobe utvrđeno je da je VAR sudac zatražio od tehničara da isporuči video snimku obje situacije iz kojih je vidljivo da nema kažnjivih zaleđa. Nažalost, tijekom utakmice objavljena je samo situacija postignutog pogotka s izvučenim crtama. Naknadna triangulacijska analiza dokazuje da je u prvoj situaciji stopalo i rame gostujućeg braniča br. 3 bilo u liniji sa stopalom napadača koji je inicirao dodavanje prema kaznenom prostoru, što znači da nije bilo zaleđa.

Bilo je pogrešno ne objaviti ovu triangulaciju i VAR je trebao inzistirati na tome da tehničar (operater) objavi ovu situaciju tijekom utakmice. Zaključno, možemo reći da Hajdukovom pogotku nisu prethodila kažnjiva zaleđa.

Iz toga je zaključak da je pogodak ispravno priznat", stoji u analizi.

Komisija je, ukratko rečeno, potvrdila da su suci donijeli dobru odluku, ali da je greška bila u neprikazivanju druge situacije s triangulacijom. Okrivljen je, dakle, tehničar.

