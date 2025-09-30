Zavapio u jeku nove afere: 'U Hrvatskoj nedostaje više korektnosti i fair playja u kriterijima suđenja

Dražen Besek, trener NK Varteks, poznati hrvatski nogometni stručnjak i bivši igrač Varteksa, Dinama i Olimpije iz Ljubljane, dao je opsežni intervju portalu Net.hr. Prvi dio intervjua Dražena Beseka, u kojem je komentirao Dinamovu pobjedu protiv Slaven Belupa, Hajdukov sudački poguranac i pobjedu protiv Lokomotive i u kojem se oštro, bez dlake na jeziku, osrvrnuo na sudački previd, VAR intervenciju i pogrešnu odluku na Poljudu, a o kojima bruji čitava Hrvatska, čitajte - OVDJE.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

LEGENDA NAM TVRDI / 'Hajduk je poguran, ali to ide na dušu sudaca. Ljudi u VAR-u moraju proći test poštenja'

U drugom dijelu intervjua govorio je o Besek kvaliteti nogometa koju smo vidjeli u 8. kolu SHNL-a.

"Ne mogu se oteti dojmu da i SHNL-u imamo svakakvih problema, ali mi ne gledamo toliko loš nogomet. Naravno, htio bih vidjeti napredak u tehničkim detaljima koji bi još više privukli publiku, ali samo si zamišljam kakav bi nogomet bio da Dinamo igra na pravom nogometnom stadionu, bez atletske staze. Da Hajduk isto igra, zamislite pun Poljud bez atletske staze. Osijek to, doduše, ima. Opus Arena je prekrasna, jedan moderni europski stadion. Varaždin isto ima nogometni stadion bez atletske staze. Mislim da nam nedostaje više, ne regularnosti, nego korektnosti i ne ukazivanja namjere da se nekog protežira. Trebali bi omogućiti svim igračima, bez obzira na kvalitetu, trebali bi omogućiti svim igračima, ekipama, da imaju jedan fair play u kriterijima suđenja, da ne ulaze u utakmicu da će nekog protežirati, jer to je nepotrebno", govori Dražen Besek i nastavlja:

"Mi sad imamo VAR sustav koji bi trebalo potvrđivati jesu li odluke korektne, ispravne, samo da se ne vidi namjera da se nekog želi zakinuti. Odmah će nam nogomet biti bolji, korektniji i što je najvažnije, kad bi se poruka poslala, puno bi više ljudi dolazilo na utakmice i još više pratilo nogomet, a ne da se skrivamo iza reprezentacije koja egzistira jednom kvalitetom koju crpi iz vanjskih klubova, koja dolazi iz Europe."

Besek nam je otvorio dušu:

"Meni je teško sve to skupa gledati. Radim u NK Varteks, trećem rangu hrvatskog nogometa, borim se sa stvarima sa kojim se ne bi trebalo boriti, ako želimo razvijati mlade igrače. Mladi igrači se moraju razvijati kroz uredan sustav. Uredan sustav zahtjeva regularnost i samo tako se mogu razvijati mladi igrači, a to važi i iza prvu ligu. Imamo jako puno stranih igrača koji nemaju toliko veliku kvalitetu u odnosu na naše mlade igrače i lokalne igrače, ali klubovi se moraju, isto tako, osigurati, nekom prosječnom kvalitetom izvana, da ne ulaze u probleme ostanka u ligi. Onda se događa da moraju o puno tih stvari brinuti, a poanta je u tome da svi trebaju imati iste uvjete kad se igraju utakmice", zaključio je Dražen Besek.

