Dobre vijesti uoči Švicarske: 'Udarac nije ništa strašno'

AJMO /

Nakon veoma bitne pobjede protiv Islanda, hrvatske rukometaše sutra čeka novi ispit u drugoj fazi europskog prvenstva. Protivnik je Švicarska, koja je protiv Mađara "prokockala" prednost od sedam razlike, čime je ta utakmica završila neriješeno.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Hrvatsku, osim povoljne pozicije nakon prvih utakmica, veseli i vijest kako Dino Slavić i kapetan Ivan Martinović nisu ozbiljnije ozlijeđeni te konkuriraju za utakmicu protiv Švicaraca, koju su najavili Mateo Maraš i Mario Šoštarić.

"Mislim da ih javnost ne percipira dovoljno visoko, ali nisu imali sreće na ovom prvenstvu i nadam se da niti sutra neće imati. Vodili su protiv Slovenije devet razlike i izgubili, jučer su protiv Mađara imali sedam razlike, tako da imaju sigurno kvalitete i zaslužuju biti tu gdje jesu", rekao je Maraš.

"Martinović je dobar i sigurno je da, ako će noga na treningu 'izgledati dobro', on će to izdržati. Isto tako, Dino (Slavić) kaže da udarac nije ništa strašno", potvrdio je dobre vijesti Šoštarić.

A utakmicu Švicarska–Hrvatska možete gledati na RTL-u ili platformi VOYO od 20:30. Prije utakmice, od 19:50, gledajte emisiju "Vrijeme je za rukomet".