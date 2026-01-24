Prosvjedi oko izgradnje obilaznice se nastavljaju: Evo što im je premijer poručio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OMIŠANI NA ULICAMA /

Omišani su ponovno prosvjedovali protiv izgradnje obilaznice prema postojećem projektu Hrvatskih cesta.

Prosvjed su nazvali "Obilaznica zdravog razuma". Trebala bi se graditi prema Dugom Ratu, a bune se jer projektom nije predviđen izlaz za Omiš, kao ni na spojnu cestu Omiš – čvor Blato na Cetini.

Zabrinuti su i zbog odrona stijena. Ponovo su uputili poruku premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Olegu Butkoviću i čelnicima Hrvatskih cesta. Više pogledajte u prilogu.