OMIŠANI NA ULICAMA /

Prosvjedi oko izgradnje obilaznice se nastavljaju: Evo što im je premijer poručio

Omišani su ponovno prosvjedovali protiv izgradnje obilaznice prema postojećem projektu Hrvatskih cesta.

Prosvjed su nazvali "Obilaznica zdravog razuma". Trebala bi se graditi prema Dugom Ratu, a bune se jer projektom nije predviđen izlaz za Omiš, kao ni na spojnu cestu Omiš – čvor Blato na Cetini.

Zabrinuti su i zbog odrona stijena. Ponovo su uputili poruku premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Olegu Butkoviću i čelnicima Hrvatskih cesta. Više pogledajte u prilogu.

24.1.2026.
17:24
RTL Danas
ObilaznicaOmišProsvjediAndrej Plenković
