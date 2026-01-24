Ni rotirke ne prolaze, kad se oni sparkiraju: Bolnica ide u obračun s drskim vozačima!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SPLIT PODVLAČI CRTU /

Cijeli grad prođu pod rotacijom, a onda s hitnim pacijentom zastanu na samom ulazu KBC-a Split.

Vozač hitne pomoći, Josip Matas, pojašnjava nam kako to izgleda: "Ljudi parkiraju i jednostavno se ne može izaći na intervenciju". Nastavlja: ni hitni pacijenti se ne mogu dovesti u bolnicu.

Godinama Uprava KBC-a Split apelira na građane da ne parkiraju nepropisno, ali priča se i dalje ponavlja. Vozila završavaju na zelenim površinama, vatrogasnim prilazima i pješačkim zonama.