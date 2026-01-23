Trener Hajduka govorio o transferu Marešića

POJAČANJE? /

Nakon 33 dana vraća nam se HNL. Trebao se vratiti danas, ali je susret Varaždina i Gorice odgođen za ponedjeljak zbog lošeg stanja terena.

Tako da će umjesto njih drugi krug otvoriti Lokomotiva i Vukovar, a nešto kasnije igrat će Rijeka i Slaven Belupo. U nedjelju će svoje utakmice odigrati Hajduk i Istra te Osijek i Dinamo. A upravo se najviše priča o utakmici Hajduka i Istre. Za tu utakmicu Hajduk će biti bez kapetana Marka Livaje i Ante Rebića, ali prije utakmice najviše se govori o potencijalnom dolasku kapetana Istre Darija Marešića u Hajduk. Što o tom transferu misli bivši trener Istre, a sadašnji Hajduka, Gonzalo García, pogledajte u reportaži RTL-a na vrhu teksta.