Je li ovo potvrda Marešićeva transfera u Hajduk? Istra dovodi 'novog Vilea Koskija'

Uslijed priča o odlasku kapetana Darija Marešića u Hajduk, Istra 1961 radi na transferu drugog stopera. Naime, kako navode Sportske novosti, Istra je zainteresirana za Samulija Miettinena.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Riječ je o stoperu KuPS-a i finske U-21 reprezentacije, koji je dio svoje karijere proveo na kaljenju u Sampdoriji. Za prvu momčad Talijana nikada nije debitirao, ali je zato odigrao 28 utakmica u Primaveri. Ove je sezone za KuPS odigrao 82 utakmice, a zanimljivo je kako mu je agent slavni Martin Dahlin, brončani reprezentativac Švedske (1994.) i bivša zvijezda Borussije Mönchengladbach, koji je u Istru doveo Logija Robertssona. Prema informacijama Sportskih novosti, "novi Vile Koski" u Istru bi trebao stići besplatno, budući da mu je prije mjesec dana istekao ugovor u KuPS-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Hajduka govorio o transferu Marešića