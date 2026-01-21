Hajduk dovodi megapojačanje u borbi za naslov? Stiže ponajbolji stoper lige

Kako javlja Index, Hajduk je na korak do potpisa ponajboljeg stopera HNL-a, Darija Marešića iz Istre. Stoper Istre već je dugo velika želja 'Bilih', a nakon što ga nisu uspjeli dovesti na ljeto, sada će pokušati ponovno.

Iako Marešiću ugovor istječe za šest mjeseci, Hajduk je nestrpljiv te stopera rođenog u Austriji želi dovesti odmah. S obzirom na istek ugovora, odšteta za Marešića ne bi trebala biti veća od 100 tisuća eura, a igraču se nudi ugovor na tri ili četiri sezone uz plaću u novom maksimalnom rasponu - do 400.000 eura godišnje, navodi Index.

Marešić bi savršeno došao momčadi Gonzala Garcije. Stoper je već radio s trenerom Hajduka u Istri, a posebno se ističe njegova sposobnost izgradnje igre, što Urugvajac na klupi Hajduka želi kod svojih stopera. Ovaj bi transfer također ojačao obranu Hajduka u borbi za naslov, budući da je klub već napustio Edgar Gonzalez, a postoji opcija da isto učini i Branimir Mlačić.

