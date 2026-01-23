Dinamo zagrizao za velikog talenta iz susjedstva?

NET I VOYO /
Dinamu je konkurencija klub koji se natjeće u Ligi prvaka
Kako pišu bosanskohercegovački mediji, Dinamo je zagrizao za velikog talenta njihova nogometa, sedamnaestogodišnjeg stopera Mirvada Devedžića.
Meridian Sport navodi kako je stoper Slobode iz Tuzle na meti Dinama, ali i brojnih drugih klubova, uključujući i Bodo/Glimt. Devedžić igra za mladu momčad Slobode, ali je ove godine već dvaput zaigrao i za seniore u Prvoj ligi Federacije BiH, odnosno drugom rangu bosanskohercegovačkog nogometa.
Dodajemo kako Devedžić nema profesionalni ugovor sa Slobodom te bi u Dinamo mogao doći besplatno.
