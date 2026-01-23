Dinamo zagrizao za velikog talenta iz susjedstva?

Kako pišu bosanskohercegovački mediji, Dinamo je zagrizao za velikog talenta njihova nogometa, sedamnaestogodišnjeg stopera Mirvada Devedžića.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Meridian Sport navodi kako je stoper Slobode iz Tuzle na meti Dinama, ali i brojnih drugih klubova, uključujući i Bodo/Glimt. Devedžić igra za mladu momčad Slobode, ali je ove godine već dvaput zaigrao i za seniore u Prvoj ligi Federacije BiH, odnosno drugom rangu bosanskohercegovačkog nogometa.

Dodajemo kako Devedžić nema profesionalni ugovor sa Slobodom te bi u Dinamo mogao doći besplatno.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo do sada niste vidjeli: Mađar slučajno 'ukrao' loptu