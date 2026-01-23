FREEMAIL
VEĆ DEBITIRAO ZA SENIORE /

Dinamo zagrizao za velikog talenta iz susjedstva?

Dinamo zagrizao za velikog talenta iz susjedstva?
Foto: Razvan Pasarica/sport News/profimedia

Dinamu je konkurencija klub koji se natjeće u Ligi prvaka

23.1.2026.
18:58
Sportski.net
Kako pišu bosanskohercegovački mediji, Dinamo je zagrizao za velikog talenta njihova nogometa, sedamnaestogodišnjeg stopera Mirvada Devedžića.

Meridian Sport navodi kako je stoper Slobode iz Tuzle na meti Dinama, ali i brojnih drugih klubova, uključujući i Bodo/Glimt. Devedžić igra za mladu momčad Slobode, ali je ove godine već dvaput zaigrao i za seniore u Prvoj ligi Federacije BiH, odnosno drugom rangu bosanskohercegovačkog nogometa.

Dodajemo kako Devedžić nema profesionalni ugovor sa Slobodom te bi u Dinamo mogao doći besplatno.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo do sada niste vidjeli: Mađar slučajno 'ukrao' loptu

DinamoSloboda TuzlaHnl
