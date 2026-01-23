Svi žele svoju repliku 'Dijamanta'! Ovakav potez velikana ne pamti se
Dres s brojem 10 i natpisom "Džeko" brzo je planuo
Koliko je Schalke veliki klub, ne treba ni pričati. U "cvajti" su među najgledanijim klubovima na svijetu, ali svejedno nitko nije očekivao da će njegovi navijači opustošiti klupsku trgovinu.
Naime, Schalke je jučer doveo bosanskohercegovačku nogometnu zvijezdu, legendarnog "Bosanskog dijamanta" Edina Džeku, a danas je morao zamoliti svoje navijače za strpljenje, jer dresova od Džeke više nema.
Podsjetimo, Džeko je u Schalke stigao na poziv trenera Mirona Muslića nakon što je prvi dio sezone proveo u Fiorentini. U Schalkeu će nositi dres s brojem 10.
ℹ️ Aufgrund der überwältigenden Nachfrage ist der Flock von Edin Džeko aktuell leider ausverkauft, wird aber kurzfristig wieder verfügbar sein.— FC Schalke 04 (@s04) January 23, 2026
Bitte habt ein wenig Geduld. Vielen Dank für Euer Verständnis! 🙏 #S04
