Svi žele svoju repliku 'Dijamanta'! Ovakav potez velikana ne pamti se

Koliko je Schalke veliki klub, ne treba ni pričati. U "cvajti" su među najgledanijim klubovima na svijetu, ali svejedno nitko nije očekivao da će njegovi navijači opustošiti klupsku trgovinu.

Naime, Schalke je jučer doveo bosanskohercegovačku nogometnu zvijezdu, legendarnog "Bosanskog dijamanta" Edina Džeku, a danas je morao zamoliti svoje navijače za strpljenje, jer dresova od Džeke više nema.

Podsjetimo, Džeko je u Schalke stigao na poziv trenera Mirona Muslića nakon što je prvi dio sezone proveo u Fiorentini. U Schalkeu će nositi dres s brojem 10.

ℹ️ Aufgrund der überwältigenden Nachfrage ist der Flock von Edin Džeko aktuell leider ausverkauft, wird aber kurzfristig wieder verfügbar sein.



Bitte habt ein wenig Geduld. Vielen Dank für Euer Verständnis! 🙏 #S04 — FC Schalke 04 (@s04) January 23, 2026

