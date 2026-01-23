Jelen napravio kaos u banci: Skakao po stolovima i razbijao sve pred sobom

HIT VIDEO /

Vidjeli smo kako divlje životinje zalutaju na ulice grada, ali kako izgleda kada jelen uđe u banku? E, to nismo. I to se dogodilo u New Yorku, gdje je odrasli jelen kroz prozor ušao u poslovnicu. Policija ga je zatekla kako skače po stolovima i razbija opremu. Nakon nadmudrivanja sa zalutalom životinjom, uz tešku muku i pomoć užeta, uspjeli su ga primiriti...

A zatim i otjerati kroz isti prozor kroz koji je i ušao, nakon čega se jelen uputio natrag u prirodu. U videu pogledajte kako je to izgledalo.

SEO naslovi: