Sve više ljudi želi biti sam svoj gazda, obrti cvjetaju: Marko otkriva kako je uspio!

Odluka da pokrene vlastiti obrt Marku Obrankoviću nije došla preko noći. Iza današnje slobode stajali su dugi radni dani i puno odricanja.

"U početku nije bilo nimalo lako, morao sam raditi dva posla. Radio sam posao u skladištu od 8 do 16, i onda sam morao ići u teretanu i ostati u teretani do 20 sati kako bih pokrenuo svoj posao, jer ništa danas ne ide lako", govori Marko, koji danas radi kao osobni trener. Kaže da je super što je uspio pretvoriti ono što voli u svoj posao.

"Najljepše je u tome što sam sam svoj šef i što imam više vremena u danu, a da nemam standardni posao", rekao nam je.

Dok je Marko svoj posao gradio u teretani, lektorica Lidija je svoju slobodu pronašla u riječima. I ona je postala svoja šefica.

"Moram priznati da radim puno više nego prije, ali sam zadovoljnija zato što mogu sama raspolagati načinom rada – hoću li početi u 5 ujutro ili ću nešto obavljati pa ću početi kasnije, tako da mi ta fleksibilnost najviše odgovara", govori nam.

Hrvatsko obrtništvo trenutačno proživljava svoje najbolje dane, a najveći dio obrtničke vojske čine pružatelji usluga.

Antun Trojnar, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, govori nam: "Svake godine imamo više od 10 posto rasta broja obrtnika, što znači da, ako uzmemo razdoblje od pet godina, to je više od 50 posto na razini cijele Hrvatske. Koprivničko-križevačka županija ima više od 60 posto novih obrta, dok, recimo, Grad Zagreb ima više od 50 posto."

Drugim riječima, u 2025. otvoreno ih je više nego svih novih tvrtki zajedno.

Maser Ato Kwamina Markin kaže nam da sloboda ima i cijenu:

"Ne daj Bože ako se ozlijediš ili ako si na bolovanju – opet si sam sve moraš platiti, to je jedini nedostatak."

U obrtima je trenutačno zaposleno više od 230 tisuća ljudi, a posebno se povećao broj žena obrtnica, kojih je gotovo 60 tisuća.

