Umirovljeni profesor nakon 17 godina dobio 10 tisuća eura od banke: 'Sad mi je drago'

Umirovljeni profesor Franjo Prot je 17 godina od podizanja kredita za kupnju automobila dobio povrat troškova za obradu kredita.

"Sad mi je vrlo ugodno i drago da to mogu reći", priznaje nam.

Iznos nije bio velik, ali satisfakcija jest. Za obradu je dobio povrat od 300 eura, ali za preplaćenost kredita oko 10 tisuća eura. Kredit je bio u omiljenoj kuni, čiji je kolekcionar.

"To inicijalno nije fer, jer uvjeti nisu bili naklonjeni strankama, s obzirom na to da postoje uvjeti - zašto bi taj novac ostao bankama koje su si bile stvorile uvjete da si to uzmu?", pita se i smatra da bi se to trebalo vratiti korisnicima koji su i platili.

Pobjedničke presude

Prije dvije godine je Vrhovni sud potvrdio ništetnost tih takozvanih ulaznih naknada za obradu kredita.

"Naknade su se plaćale za obradu i prijevremenu otplatu kredita. One su iznosile jedan do tri posto i sada građani i pravne osobe imaju pravo tražiti te naknade uz zatezne kamata od dana plaćanja pa do isplate", objašnjava odvjetnik Martin Sherri.

Isplatu očekuje i Davor Skeledžija. Prije 19 godina digao je kredit u švicarcima za kupnju stana. Tražio je povrat sredstava za obradu kredita, dobio je prvostupanjsku presudu pa bi mu nakon pravomoćnosti na račun trebalo sjesti oko tisuću eura.

"Trošak za obradu i sklapanje kredita je bio jako velik i utvrdili smo da ipak imam pravo na dio tih novaca što očekujem da će drugostupanjski sud potvrditi", dodaje Skeledžija.

Franjo i Davor nisu jedini.

"Ukupno se radi o desecima presuda, a iznosi se kreću od nekih tisuću eura kod manjih kredita do desetaka tisuća eura kod višemilijunskih kredita koje su dizale pravne osobe", napominje odvjetnik Sherri.

Nema zastare

U Hrvatskoj udruzi banka kažu: "Banke su imale različite prakse pa odluke sudova ovise o specifičnim okolnostima svakog pojedinog slučaja, zbog čega ni sudska praksa nije ujednačena. Banke su naknade ugovarale u skladu s važećim propisima, koji su se mijenjali tijekom razdoblja primjene".

Nema zastare i nije važno u kojoj valuti je kredit bio, kao ni je li banka uzela taj novac za obradu kredita ili prijevremeno zatvaranje.

"Pobjeda na sudu, odnosno ostvarivanje ovog prava meni će osobno puno značiti, ali ono što mi je drago da će puno ljudi koji su možda u težoj financijskoj situaciji nego ja doznati da postoji ta mogućnost i da će im taj novac puno značiti", rekao je Skeledžija.

A Franjo je dodao: "Potaknuo bih sve koji imaju to pravo ili priliku da krenu tim putem".

Nekadašnji predsjednici taekwondo saveza i Zagrebačkog dijabetičkog društva mnoge su bitke prošli, a pobjeda protiv banaka jedna im je od dražih.