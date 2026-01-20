Godinama na visokim funkcijama, a sad putuje u srce europskih financija: Ipak, kritike zbog inflacije ostaju

VELIKO PRIZNANJE I POVJERENJE /

Iz Zagreba uskoro odlazi u Frankfurt. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izabran je za potpredsjednika Europske središnje banke. "Rezultat je to diskretne, ali angažirane lobističke kampanje", poruka je to premijera Plenkovića. Vujčićevo imenovanje pozdravlja i oporba, ali zamjerke ostaju zbog inflacije.

Vujčić je komentirao svoj nadolazeći mandat.

"Ja ću ako ova nominacija bude potvrđena i preuzmem dužnost potpredsjednika Europske središnje banke nastaviti ono što sam radio cijelu svoju karijeru. Zalagati se za prvenstveno stabilnost cijena, financijsku stabilnost i u toj novoj funkciji isto tako za promociju uloge eura na cijelom europodručju."

Od šest kandidata upravo je Vujčić dobio podršku najvećih članica. Za izbor je bilo potrebno najmanje 16 glasova ministara koji predstavljaju 65 posto stanovništva europodručja, a premijer je izrazio zadovoljstvo ovim ishodom. "Rezultat je to diskretne, ali angažirane lobističke kampanje", naglasio je premijer Andrej Plenković.

"Meni je danas Macron čestitao na tome, s Merzom sam bio zahvalio na potpori, on je uzvratio s porukom, ista stvar s Meloni s kojom smo bili u kontaktu i dok je bila u Koreji. Nekada je bolje očekivati manje, a onda biti sretan kad bude više. To je ta situacija."

Ministar Marko Primorac istaknuo je važnost ovog uspjeha za Hrvatsku:

"Iznimno veliki uspjeh, evo Hrvatska je druga najsvježija članica eurozone nakon Bugarske i pokazuje prije svega veliko priznanje i veliko povjerenje."

Vujčić već četvrt stoljeća obnaša rukovodeće funkcije, a sada je prvi iz srednje i istočne Europe na novoj dužnosti. Njegovo imenovanje pozdravlja i oporba.

"Tko god nosi hrvatsku zastavu izvan granica i brani hrvatske boje i promovira, ja to apsolutno podržavam, pohvaljujem i administraciju koja je zapravo uspjela ugurati guvernera gdje i nije imao baš lak s obzirom na jake političke osobe koje su sudjelovale u toj utakmici.", kazao je nekadanšnji ministar financija Boris Lalovac.

Ipak, zamjerke ostaju zbog inflacije.

"Boris Vujčić je jedna od najodgovornijih osoba za inflaciju koju imamo u Hrvatskoj jer to je zakonska odredba da je Hrvatska narodna banka ključna za razinu cijena u RH."istaknuo je Zvonimir Troskot.

Prije svega nekoliko mjeseci zbog toga ga je kritizirao i premijer.

Daljnji koraci uključuju potvrdu na Europskom vijeću, dok će dužnost novog potpredsjednika Europske središnje banke Vujčić preuzeti u lipnju, kada će se birati i njegov nasljednik u HNB-u.