Gospodin Slavko je svojim komentarom rekao ono o čemu govore mnogi: Je li to način za pobijediti Švedsku?

Dan nakon velike pobjede naše rukometne reprezentacije nad Nizozemskom 35:29 i plasiranja u drugi krug Europskog prvenstva, momčad Dagura Sigurdssona okreće se prema novom, važnom dvoboju. Sutra igraju protiv jednog od domaćina - Švedske. Dobra je vijest da su svi zdravi uoči važnog susreta. Nakon ručka, treniraju u Malmö Areni.

"Želio bih se zahvaliti našim navijačima. Vjerujem da će to za dva dana biti još bolje i pozvao bi ih sve koji su tu, koji mogu doći. Letimo i na njihovim krilima", kaže Mario Šoštarić, rukometni reprezentativac.

Navijač Kristijan Šrkalj iz Jajca, kaže da nam treba zlato

"Dobro igraju kao tim, kao ekipa i mislim da će daleko doći", dodaje. Navijač Matije Jazvi ispričava se jer je "ostao bez glasa". Prije utakmice je bio malo skeptičan.

"Bojali smo se da će u slučaju poraza ići kući, ali dečki su ponovno pokazali da su tu za nas i da nas uvijek obraduju", kaže. Slaven Hojsak, mladi navijač kaže da će biti dobro i da samo idemo tako dalje.

Ovako vi savjetujete izbornika

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Što biste savjetovali izborniku: kako sutra pobijediti Švedsku?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Primijeniti iskustvo, znanje i samo hrabro...Ekipa to može... jer uz njih smo svim srcem...", piše Emina Jusufspahić.

"Ako već mora raditi izmjene obrana napad onda to jako jako ubrzati inače primamo puno laganih golova", kaže Slavko Rašić.

"Brži protok lopte, uključiti krila u igru i zgusnuti obranu", objasnila je Mara Režić.

"Trener zna kako igraju Šveđani, pobijediti jedino njihovom taktikom", kaže Zlatko Petrović.

"Ništa. Njemu ne treba savjet ja mu vjerujem jer on zna to najbolje posložiti", misli Katarina Gorić.

