Legenda tvrdi kako su Hrvati veliki i spori: Šalje poruku Švedskoj uoči derbija s nama

Staffan Olsson (61), Izbornik nizozemske rukometne reprezentacije i legendarni bivši rukometaš, komentirao je obranu Hrvatske nakon poraza od izabranika Dagura Sigurdssona u Malmou u ponedjeljak (35-29). Staffan Olson je svjestan da je Europsko prvenstvo za njegovu momčad završena priča, pa se legendarni Šveđanin okrenuo se Švedskoj. I pritom šalje poruku kako mu Švedska može zahvaliti.

Nizozemski pad protiv Hrvatske. Na tribini ludnica, a svi u šoku gledaju nizozemskog izbornika: Legenda prstima 'kopa blago'. Pogledajte galeriju koja sve pokazuje

Dva poraza u prva dva kola bila su previše. Nakon uvodnog neuspjeha protiv Švedske, uslijedio je i hrvatski udarac koji je zatvorio vrata nastavka natjecanja. Olsson nije tražio izgovore.

“Utakmica protiv Hrvatske bila je vrlo slična onoj sa Švedskom. U oba susreta imali smo faze dobrog ritma, ali i padove. A protiv momčadi ove kvalitete takve se greške odmah kažnjavaju”, rekao je izbornik Nizozemske, član Rukometne kuće slavnih od 2024. godine.

Ključni trenutak vidio je u ozljedi Danija Baijensa, koja je poremetila nizozemski plan igre.

“Izgubili smo snagu na devet metara. Ideja je bila igrati brzo, puno trčati s Lucom Steinsom i Baijensom, jer su Hrvati veliki i sporiji u obrani. Bez Danija to više nije bilo isto, a njegov izostanak se osjetio i u obrani u drugom poluvremenu”, pojasnio je Olsson, koji Nizozemsku vodi od 2022., a Švedsku je vodio osam godina, od 2008. do 2016.

Ispadanje je, kaže, prihvatio bez gorčine. Skupina je bila teška, očekivanja realna.

“Ponekad poredak kaže istinu, ponekad ne. Nadali smo se iznenađenju, ali nismo ga uspjeli napraviti. Sada ćemo dati sve da pobijedimo Gruziju i završimo turnir kako treba. Nema smisla plakati, znali smo u kakvu skupinu dolazimo”, rekao je Olson na pressici.

No Olssonove misli već su bile usmjerene prema ključnom dvoboju Švedske i Hrvatske, koji se igra u srijedu u 20.30, uz izravni prijenos na RTL-u i platformi VOYO. Prednost Olson daje svojim sunarodnjacima.

“Švedska mi djeluje nijansu jače. Iskreno, očekivao sam da će Hrvati protiv nas u drugom poluvremenu više pasti, jer igraju s relativno malo igrača. Mi smo ih iscrpili trčanjem i na tome nam Švedska može zahvaliti”, rekao je uz osmijeh.

Usporedio je i dvije reprezentacije.

“Mi možda trčimo bolje, ali Švedska radi manje tehničkih pogrešaka. To na ovakvim turnirima često radi razliku”, dodao je nekadašnji igrač Kiela, Hammarbyja i Ademar Leóna.

Na pitanje koliko daleko Švedska može otići, Olsson nije dvojio.

“Apsolutno vjerujem da mogu osvojiti Europsko prvenstvo. Najmanje polufinale im je praktički osigurano”, zaključio je. Kao glavni argument naveo je povoljan ždrijeb. “S obzirom na stranu turnira na kojoj su se našli, veće bi iznenađenje bilo da ne dođu do polufinala.”

Za Nizozemce je turnir pri kraju, ali Olssonove riječi ostaju i, kao analiza poraza i kao jasna poruka tko, po njegovu mišljenju, ide do samoga kraja.

