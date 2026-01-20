Kiše dovele morske pse na plaže: 'Problem je u tome što oni ne znaju što grizu dok ne ugrizu'

ČETIRI NAPADA /

Kombinacija obilnih kiša i onečišćenja mora doveli su do povećanog broja napada morskih pasa na istočnoj obali Australije. Nakon četiri napada u samo dva dana, vlasti su zatvorile na desetke plaža. Napadi morskih pasa uslijedili su nakon nekoliko dana snažnih kiša koje su zamutile plićake i stvorile idealne uvjete za morske pse bikove. Sumnja se da ta vrsta stoji iza nekih od napada, a loša kvaliteta vode pogoduje njihovoj aktivnosti. Plaže na sjeveru Sydneya ostat će zatvorene do daljnjega.

"Opasnost je u tome što, kad postoji aktivnost u vodi, morski psi vjerojatno ne mogu znati što je to sve dok se ne približe, pa čak i dok ponekad ne ugrizu. Oni ne love ljude po izboru. Kad se to dogodi, dramatično je jer ugrizi mogu biti smrtonosni za ljude, očito, ali to nije njihov izbor. Mi nismo njihov plijen", kaže biologinja na Tehnološkom sveučilištu Queensland, Victoria Camilieri - Asch.