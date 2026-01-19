Oni će u vojarne, a brigadir kaže: 'Nekima vađenje krvi izgleda strašno, boje se pikica'

Na Staru godinu Luka Jambrečin iz Turopolja na kućnu adresu dobio je plavu kuvertu – poziv na liječnički pregled za vojsku.

"Bio sam uzbuđen. Došao sam doma, a tata mi je rekao da sam dobio poštu. Gledam kakva pošta, tko mi je poslao poštu – i onda shvatim, idem na pregled za vojsku“, ispričao je Luka.

Zajedno s njim na pregledu se našlo još četrdesetak budućih ročnika koji su jedan po jedan prolazili sve potrebne provjere – od psihotesta do EKG-a.

Temeljiti pregledi

"Upravo sam prošao psihotest, uspješno. Sad idem dalje na EKG. Dragovoljno sam se javio, to mi je oduvijek bila želja“, rekao je Dominik Fabečić iz Zagreba.

Pregledi su temeljiti – provjerava se krv, vid, sluh, EKG i psihološka spremnost.

"Vide da to nije ništa strašno. Nekima vađenje krvi možda izgleda strašno, boje se ‘pikica’, ali sve ostalo je relativno jednostavno“, kaže brigadir Tomislav Barčan, ravnatelj Zavoda za zrakoplovnu medicinu.

Prepreka za služenje vojnog roka može biti i loš vid, ali i druge zdravstvene poteškoće.

"Pregled započinje dijagnostikom – EKG-om, ispitivanjem vida i sluha, a potom slijedi klinički pregled kod specijalista medicine rada“, pojašnjava pukovnica Snježana Adamović, specijalistica medicine rada i sporta.

U prvom naraštaju planirano je do 800 ročnika, a Ministarstvo obrane dodatno ih motivira i video sadržajima na društvenim mrežama.

"Mogu reći da su jako dobri i motivirani. U početku smo se bojali kako će to izgledati, ali ovo je izvanredno“, dodaje brigadir Barčan.

Nakon pregleda konačna zdravstvena ocjena

"Kao i u svakoj populaciji, mogu postojati kronične ili urođene bolesti koje, sukladno pravilniku, mogu rezultirati ocjenom ‘nesposoban’“, kaže pukovnica Adamović.

Zdravstveni pregled prvi je i obvezan korak za sve buduće ročnike te se provodi diljem zemlje. Nakon toga postoji mogućnost priziva savjesti, u kojem slučaju je moguće civilno služenje.

"Očekujem da naučim rukovati puškom i steknem disciplinu“, kaže Luka.

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, a početak je planiran početkom ožujka u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.