Započeli zdravstveni pregledi mladića za vojni rok: Ovo su naši budući ročnici
U petak je načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid posjetio kandidate na pregledu u Zagrebu
U četvrtak su započeli zdravstveni pregledi za temeljno vojno osposobljavanje, a provode se Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu.
U petak je načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid posjetio kandidate na pregledu u Zagrebu.
"Tom prilikom zapovjednik Zapovjedništva za potporu brigadir Mile Vukičević i ravnatelj Zavoda za zrakoplovnu medicinu brigadir Tomislav Barčan upoznali su načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH s načinom organizacije i tijekom provedbe zdravstvenih pregleda za buduće ročnike te su obišli prostorije i upoznali se s radom Zavoda za zrakoplovnu medicinu", priopćili su iz MORH-a.
Pregled uključuje opći liječnički i psihološki pregled, mjerenje visine i težine, ispit vida i sluha, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, kao i preglede specijalista te druge dijagnostičke postupke prema potrebi. Kandidati moraju ponijeti svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.
"Oni novaci koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu bit će upućeni na temeljno vojno osposobljavanje ili mogu, u skladu sa Zakonom o obrani, iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu. Zakon je propisao slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja, primjerice za studente i sportaše", rekli su iz MORH-a.
Oni koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače 2026., dok se početak obuke očekuje početkom ožujka 2026. u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi.
POGLEDAJTE VIDEO: Umirovljeni general o povratku vojnog roka: 'Hrvatska ima dva značajna projekta za obrambene pripreme'