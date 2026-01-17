FREEMAIL
OBJAVIO MORH /

Započeli zdravstveni pregledi mladića za vojni rok: Ovo su naši budući ročnici

Započeli zdravstveni pregledi mladića za vojni rok: Ovo su naši budući ročnici
Foto: Morh

U petak je načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid posjetio kandidate na pregledu u Zagrebu

17.1.2026.
13:23
danas.hr
Morh
U četvrtak su započeli zdravstveni pregledi za temeljno vojno osposobljavanje, a provode se Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu.

U petak je načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid posjetio kandidate na pregledu u Zagrebu.

Foto: Morh

"Tom prilikom zapovjednik Zapovjedništva za potporu brigadir Mile Vukičević i ravnatelj Zavoda za zrakoplovnu medicinu brigadir Tomislav Barčan upoznali su načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH s načinom organizacije i tijekom provedbe zdravstvenih pregleda za buduće ročnike te su obišli prostorije i upoznali se s radom Zavoda za zrakoplovnu medicinu", priopćili su iz MORH-a.

Foto: Morh

Pregled uključuje opći liječnički i psihološki pregled, mjerenje visine i težine, ispit vida i sluha, laboratorijske pretrage krvi i urina, EKG, kao i preglede specijalista te druge dijagnostičke postupke prema potrebi. Kandidati moraju ponijeti svu relevantnu medicinsku dokumentaciju.

Foto: Morh

"Oni novaci koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu bit će upućeni na temeljno vojno osposobljavanje ili mogu, u skladu sa Zakonom o obrani, iskazati prigovor savjesti i obavljati civilnu službu. Zakon je propisao slučajeve u kojima se može ostvariti pravo na odgodu temeljnog vojnog osposobljavanja, primjerice za studente i sportaše", rekli su iz MORH-a.

Foto: Morh

Oni koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu pozive za služenje temeljnog vojnog osposobljavanja zaprimit će tijekom veljače 2026., dok se početak obuke očekuje početkom ožujka 2026. u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. 

Foto: Morh

Foto: Morh

Foto: Morh

POGLEDAJTE VIDEO: Umirovljeni general o povratku vojnog roka: 'Hrvatska ima dva značajna projekta za obrambene pripreme'

MorhVojni RokTemeljno Vojno Osposobljavanje
