Dagur Sigurdsson o pobjedi Hrvatske nad Nizozemskom: Detektirao je ključnu stvar

IZBORNIK IMA RIJEČ /

Dagur Sigurdsson komentirao je pobjedu Hrvatske protiv Nizozemske. Nije puno pričao, ali je detektirao glavne stvari. U dvoboju 2. kola E skupine EURA hrvatski rukometaši su u Malmou svladali Nizozemsku s 35-29 (15-13) i izborili drugi krug kolo prije kraja.

Hrvatska je dobila neugodnu Nizozemsku, koju nismo uspjeli pobijediti u zadnja tri međusobna dvoboja i koja nam je bila svojevrsna "crna mačka", Nije to bila uvjerljiva pobjeda, izborena je više na mišiće i iskustvo, a Nizozemska je pala u zadnjih deset minuta na krilima sjajnog Ivana Martinovića i dobre i čvrste obrane.

Dagur Sigurdsson je napravio dvije izmjene u odnosu na dvoboj s Gruzijcima, ušli su Zlatko Raužan i Ivano Pavlović, dok su na tribinama završili Veron Načinović i Luka Lovre Klarica.