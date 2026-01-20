FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZBORNIK IMA RIJEČ /

Dagur Sigurdsson o pobjedi Hrvatske nad Nizozemskom: Detektirao je ključnu stvar

Dagur Sigurdsson komentirao je pobjedu Hrvatske protiv Nizozemske. Nije puno pričao, ali je detektirao glavne stvari. U dvoboju 2. kola E skupine EURA hrvatski rukometaši su u Malmou svladali Nizozemsku s 35-29 (15-13) i izborili drugi krug kolo prije kraja. 

Hrvatska je dobila neugodnu Nizozemsku, koju nismo uspjeli pobijediti u zadnja tri međusobna dvoboja i koja nam je bila svojevrsna "crna mačka", Nije to bila uvjerljiva pobjeda, izborena je više na mišiće i iskustvo, a Nizozemska je pala u zadnjih deset minuta na krilima sjajnog Ivana Martinovića i dobre i čvrste obrane. 

Dagur Sigurdsson je napravio dvije izmjene u odnosu na dvoboj s Gruzijcima, ušli su Zlatko Raužan i Ivano Pavlović, dok su na tribinama završili Veron Načinović i Luka Lovre Klarica.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.1.2026.
11:33
Silvijo Maksan
Dagur SigurdssonRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx