Je li danas najdepresivniji dan u godini ili je Blue Monday obična prevara?

MARKETINŠKI TRIK? /

Sigurno ste negdje čuli da je danas Blue Monday, najdepresivniji dan u godini. Jer, siječnju nema kraja, minusi su debeli: i na računu i u zraku, u teretanu ne idete iako ste si to obećali 1.1., dok ovo gledate jedete kekse iako ste se odrekli slatkog. Postoji čak i jednadžba koja tobože pokazuje zašto je danas najdepresivniji dan u godini. Ali ne dajte se zavesti glupostima, sve je to najobičnija prevara. Blue Monday je marketinški trik koji namijenjen prodaji putovanja. A danas je običan ponedjeljak, jednako depresivan kao svaki drugi. Više pogledajte u prilogu