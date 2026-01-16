Bućkuriš nam podvaljuju pod domaće! Inspekcija otkrila što je stvarno u 'ekstra djevičanskom ulju'

I MASLINA PLAČE... /

Snižava kolesterol, štiti srce, puno je antioksidansa: brojne su koristi dobrog maslinovog ulja, osim što se pokazalo da trećina maslinovog ulja na našem tržištu i nije baš dobra. Analiza poljoprivredne inspekcije otkrila je da nepravilnosti ima u svakoj trećoj analiziranoj boci: ekstra djevičansko ulje ili nije dobro proizvedeno ili je s nečim miješano. Već znamo da moramo pažljivo čitati deklaracije jer se pod domaće često podvaljuje uvozni bućkuriš, a sada se pokazalo da ni čitanje deklaracija nije dovoljno. Što sad? Više pogledajte u prilogu