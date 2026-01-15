Kvadrat na splitskom Žnjanu košta više nego u centru Madrida!?

MEĐU NAJGORIMA U EUROPI /

Opet smo u vrhu Europske unije, ovaj put po rastu cijena nekretnina. Gotovo 14% poskupjele su kuće i stanovi u godinu dana. I po tome smo četvrti najgori u Europi. U Sloveniji je dotle cijena rasla samo 2,7%, a u Španjolskoj u kojoj je rasla manje nego kod nas: ljudi zbog toga izlaze na ulice.

Agenti za nekretnine kažu da je sada prosječna cijena kvadrata u Zagrebu i okolici oko 3 i pol tisuće eura. Splitsko i dubrovačko područje već je premašilo 5 tisuća, a riječki i pulski kvadrat stoje oko 3 tisuće 300 eura. Malo je skuplji Zadar, između 3 i pol i 4 tisuće eura, a najjeftinije je u Osijeku - oko 2500 eura.

Jedna novogradnja na zagrebačkoj Trešnjevci košta 641.580€, odnosno nekih 7 tisuća 200 eura po kvadratu. Usporedbe radi, u atraktivnom kvartu u blizini centra Budimpešte kvadrat novogradnje košta između 4 i 5 tisuća eura.

Na splitskom Žnjanu 75 kvadrata na splitskom Žnjanu košta 600 tisuća eura. Dakle kvadrat je 8 tisuća, otprilike kao i u centru Madrida. Dok kvadrat novogradnje na dubrovačkom Lapadu stoji gotovo 9 tisuća eura. Oko 2 do 3 tisuće eura skuplje nego u Rimu.

