Nema Jahve, nema aorista: Pogledajte što je drugačije u novom prijevodu Biblije

Umjesto "U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog" imamo "U početku je bila riječ; Riječ je bila s Bogom i Riječ je bila Bog". Aorist mijenja perfekt.

I ne samo u Evanđelju po Ivanu.

"Ideja je bila da to bude napravljeno kvalitetno i da to bude na jeziku koji je primjeren, koji je dostupan mladim ljudima, koji dostupan danas i koji korespondira s današnjim vremenom, ne s nekim prošlim vremenom", tumači Boris Beck, redaktor novog prijevoda Biblije.

Pasus iz Evanđelja po Mateju poznat vam je kao: "Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u vrijeme Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski?" Sada je promijenjen u "Isus se rodio u Betlehemu u Judeji. Bilo je to u vrijeme kralja Heroda. Nakon njegova rođenja u Jeruzalem su došli mudraci s Istoka. Raspitivali su se: "Gdje je Kralj židovski koji se upravo rodio?"

Dio teologa cijeni pokušaj približavanja jezika mladima. "Svašta mi približavamo mladim generacijama, pojavljuju se svećenici na TikToku, na svemu živome i, recimo, čitala sam Oče naš, meni je zanimljiv taj prijevod", kaže teologinja Ana Raffai.

Da, i najvažnija katolička molitva doživjela je osvježenje. "...neka se na zemlji događa ono što je po tvojoj volji, baš kao što je na nebu, daj nam danas naš svagdašnji kruh i oprosti nam naše dugove, kao što mi opraštamo svojim dužnicima..."

Što misle građani?

"Ne znam, nisam za nove promjene u vjeri. Mislim da se trebamo držati naše tradicije", misli Marija iz Zagreba, dok Zvonimir kaže da je tumačenje isto, odnosno da je bit toga identična, kao što je bila i do sada.

Svi koji su već u djetinjstvu naučili jednu verziju Očenaša, teško će naučiti i ovu novu napamet, ali to nije bila ni ideja. "Naša molitva Očenaša je takva kakva je formulirana kroz stoljeća. Ako pogledate u Novi zavjet i prijevod Kršćanske sadašnjosti, vi nećete naći potpuno identičnu formulaciju. Dakle, molitva Očenaša ne ovisi o biblijskom prijevodu, ni o postojećem, niti o našem", kaže Boris Beck.

I sve ostalo što se s oltara govori na misama, govorit će se i dalje na isti način. A protiv novog prijevoda ništa nema ni Tvrtko Barun, najprepoznatljiviji svećenik među isusovcima. "Ovaj prijevod na suvremeni jezik, koji je pristupačniji modernom čovjeku, mislim da ima smisla zato što će potaknuti suvremenog čovjeka da uzme i možda lakše razumije tu riječ, kako bismo mi rekli, da dopusti toj riječi da uđe u njegov ili njezin život", vjeruje Barun, inače voditelj Centra za duhovnost i kulturu ''Ignacije''.

Novi prijevod dopustio je i vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj, ali danas su bez komentara. Kako je nadbiskup zagrebački i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije napisao proslov novom prijevodu Biblije, tražili smo izjavu od Zagrebačke nadbiskupije i od HBK o ovoj temi. Međutim, samo su nas uputili na izjavu iz 2024., prema kojoj su oni samo dali suglasnost da Hrvatsko biblijsko društvo objavi ovaj studijski prijevod Biblije na hrvatski govorni jezik.

"Biblija Kršćanske sadašnjosti, jedina Biblija crkvenog izdavača", zato se istovremeno s objavom novog prijevoda čulo u spotu u kojem se promovira stari prijevod, uz tvrdnju da "govori najljepšim materinjim jezikom i poznaje jezik naših otaca".

Neki misle da je novi prijevod tu samo radi zarade, neki ga nazivaju brzopletim, kritizirao ga je i zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. Ipak, u obranu mu je stao i jedan od Direktovih najčešćih gostiju. "Čini mi se ovaj prijevod puno direktniji, kao da je ista poruka i isti osjećaj, ali nekako jednostavnije", rekao je Baby Lasagna za portal Bitno.net.

Najprodavanija knjiga svih vremena prevedena je na gotovo 800 jezika, u Americi se na godišnjoj bazi objavljuju revizije postojećih prijevoda. Za hrvatski update trebalo je 20 godina pripreme i više od 30 prevoditelja i suradnika.

"Bonaventura Duda, koji je bio bibličar i radio na prijevodu Biblije, znao je reći 'bacimo riječ u protok, pa ako prođe, prođe, ako ne, nije zaživjela'. Tako da mislim da bi trebalo dati šansu i ovom prijevodu", zaključuje Ana Raffai.

Samo se mora malo pričekati. Prvo izdanje u osam tisuća primjeraka nestalo je iz knjižara. Drugo se očekuje već na proljeće.