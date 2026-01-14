Otok leda, rijetkih minerala i velikih apetita: Zašto Trump želi Grenland?

STANOVNIŠTVO STRAHUJE /

Biramo Dansku. Jasno i glasno kaže premijer Grenlanda, zemlje koju želi anektirati Donald Trump. Koji opet inzistira da im otok treba u svrhu nacionalne sigurnosti. Otok čijih 80% površine prekriva led i gdje u nekim regijama ima više polarnih medvjeda nego ljudi važan je zbog svoje strateške pozicije. A iako situacija nije nimalo smiješna Grenland na jako zabavne načine pokušava svijetu reći da protiv Amerike ne mogu sami: Recimo fotografijama Gdje komentiraju da ih Danska brani svojim najjačim oružjem - lego kockicama.