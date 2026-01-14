FREEMAIL
POČINJE... /

Odbrojavamo sitno do rukometnog Eura: 'Nadam se minimalno polufinalu, ali šta Bog da'

Još nas samo noć dijeli od početka rukometnog Eura. Prošle su nam godine naši reprezentativci svjetskim srebrom omogućili veliko slavlje. Tomu se navijači nadaju i ove. Je li naš rukometni stožer spreman otići i korak dalje i prvi put u povijesti uzeti i europsko zlato? Detalje donosi Ružica Đukić. 

 

Ponos, zajedništvo, sreća. Ponovilo se i ove godine - želja je navijača. A igrači i stožer jednoglasno odgovaraju - dat ćemo sve od sebe. 

"Pa apsolutno, mislim. Svaki turnir je poseban tako i ovaj. Jedva čekam. Hvala Bogu, zdrav sam i dobro treniram tako da stvarno se veselim da sve to krene i je, malo je naboj i nervoza lagana", kaže Luka Lovre Klarica. Više pogledajte u prilogu.

14.1.2026.
19:50
Ružica Đukić
RukometasiEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
