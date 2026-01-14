Odbrojavamo sitno do rukometnog Eura: 'Nadam se minimalno polufinalu, ali šta Bog da'

POČINJE... /

Još nas samo noć dijeli od početka rukometnog Eura. Prošle su nam godine naši reprezentativci svjetskim srebrom omogućili veliko slavlje. Tomu se navijači nadaju i ove. Je li naš rukometni stožer spreman otići i korak dalje i prvi put u povijesti uzeti i europsko zlato? Detalje donosi Ružica Đukić.

Ponos, zajedništvo, sreća. Ponovilo se i ove godine - želja je navijača. A igrači i stožer jednoglasno odgovaraju - dat ćemo sve od sebe.

"Pa apsolutno, mislim. Svaki turnir je poseban tako i ovaj. Jedva čekam. Hvala Bogu, zdrav sam i dobro treniram tako da stvarno se veselim da sve to krene i je, malo je naboj i nervoza lagana", kaže Luka Lovre Klarica. Više pogledajte u prilogu.