Ledena kiša ih paralizirala, školarci napokon opet u klupama: 'Pazili smo...'

Nakon više od tri tjedna ponovo su u klupama i osnovci iz kninskog Golubića. „Trećašica“ Jelena je s bratom došla jutros pješke u njihovu područnu školu.

"Pazili smo na led da se ne pokliznemo jer je bilo baš zamrznuto, a ovdje kraj škole je baš bilo čisto", prepričava Jelena Dobrijević (9), učenica OŠ Domovinske zahvalnosti Knin Područne škole Golubić.

Školski praznici su bili dugi i bilo je snijega. Zvuči idealno, ali ledena kiša i led su sve pokvarili, pa su se svi redom jedva čekali vratiti u školu.

Djeca o povratku u školu: 'Poželila sam se prijatelja'

"Igrala sam se s bratom, pokušali smo radit snješka, ali nismo ispili. Snijeg je bio tvrd", kaže i učenica Barbara Štrbac, a Nicol zaključuje: "Poželila sam se prijatelja i malo pisat. A i učiteljice"

U Područnoj školi Golubić 16 je učenika u četiri niža razreda. Posebne nadoknade im neće trebati.

"Pošto su mali razredi, malo je učenika, imamo mi prostora nadoknaditi nešto, a pogotovo kad se radi o samo dva dana", kaže učiteljica šestero učenika trećeg razreda Ines Čolak.

U nedjelju uvečer zbog niskih temperatura smrznuo je i snijeg koji je pao nakon ledene kiše, pa su zaposlenici škole imali pune ruke posla s tvrdokornim ledom.

"Cijelo dvorište škole i ova nizbrdica prema cesti su bili zaleđeni, jedino je cesta bila očišćena tako da je pristup bio nemoguć i nama i djeci. Pomogli su nam vojnici, donijeli su nam sol i lopate. Tako da se nekoliko sati to junački radilo", dodaje učiteljica.

Tehničko osoblje, učitelji i ravnateljice čistili su i oko kninskih dviju škola oko kojih su bile slomljene grane i stabla popucala od leda. Problematične su osobito bile polomljene grane zapele visoko u krošnjama.

"Iz gradske tvrtke Upravitelj su mi javili da im je košara smrzla. Znači, bilo je tehničkih problema koji su stvarno bili izazovni i gdje mi nismo mogli sami odraditi taj posao. Ova dva dana su pristupili s košarama pilanju visokih grana i onda smo mi poslije preuzeli daljnju sanaciju i gradske tvrtke su preuzele taj odvoz", kaže ravnateljica OŠ Dr. Franje Tuđmana Knin Marija Dujmić, a slično je bilo i kod njezine kolegice Marija Stojanović, ravnateljice OŠ Domovinske zahvalnosti Knin.

"Petak je tehničko osoblje čistilo oko ove škole kojoj je led okovao dvorište, a ponedjeljak i utorak su se svi učitelji pridružili. Sami vatrogasci su, pa više čak od 5 sati neprekidno pilali ovo sve što je bilo oštećeno tako da su učitelji slagali to na hrpe", ističe Stojanović.

Velike štete na infrastrukturi i moguća elementarna nepogoda

U ponedjeljak će se na Gradskom vijeću imenovati povjerenstvo za procjenu štete i nakon toga Grad Knin šalje Županiji zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode.

- Najveća šteta je na elektroenergetskoj mreži i tom prilikom će i svi građani pogođeni ovom nepogodom moći pokriti barem jedan dio štete. A dosta je bilo i šteta u oljoprivredi - kaže zamjenik kninskog gradonačelnika Marko Pehar(NEZ.).

Proglašavanje elementarne nepogode trebalo bi ubrzati i projekt polaganja podzemnih električnih vodova prema Strmici gdje je ledena kiša polomila svu nadzemnu elektro mrežu, pa je granično područje bez struje bilo tjedan dana.