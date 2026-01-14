Plenkoviću se ovo neće svidjeti, našao se na žestokom udaru: 'Neka on ode s tim u trgovinu!'

Od 5 do 10 eura - toliko raste osnovica za izračun socijalnih naknada. Odluku je jutros usvojila Vlada na sjednici, nakon što je javno savjetovanje trajalo samo tijekom vikenda. To su, kao i sam iznos, kritizirale brojne udruge roditelja njegovatelja koji se brinu o djeci s teškoćama, a izmjene se odnose i na naknade za udomitelje i socijalno ugrožene obitelji i samce.

Odluku i kritike na sjednici objasnili premijer i resorni ministar.

"Predlažemo nove iznos na način da osnovica za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi iznosi 80 eura, osnovica za izračun naknade za rad udomitelja i opskrbnine 95 eura, te da osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade iznosi 170 eura za ovu 2026. godinu. Kako raste osnovica za izračun minimalne zajamčene minimalne naknade tako rast i troškovi stanovanja koje jedinice lokalne samouprave isplaćuju korisnicima zajamčene minimalne naknade i ti troškovi stanovanja trebaju biti minimal 30 posto od iznosa zajamčene minimalne naknade", kazao je ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić.

"Ovo su pozitivne izmjene, značajne izmjene, izdašna povećanja u kontinuitetu s jasnim planom Vlade da se povećavaju do kraja mandata do 2028. kao što smo i rekli u programu 2024. Znači,za 30 posto, znači govorimo o osnovici koja se množi s faktorom na pojedinom slučaju. Prema tome svi ovi natpisi o mizernih 5 do 10 eura su lažni", kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković.

'To je mizerno'

Nakon usvajanja odluke, na poruke premijera i ministra reagirali su iz Udruge Sjena. Udruga je to obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Oni poručuju kako stvarnost izgleda posve drukčije.

"To je itekako mizerno. Evo ja bih pozvala premijera da izađe iz te svoje komfor zone, da ode u trgovinu s 50 eura i da vidi što sve može kupiti za taj iznos. I mislim da bi to bilo jedno buđenje za premijera, a i za cijelu Vladu. Mi ne možemo nazvati ovo povećanjem, očekujemo da premijer i Vlada donesu odluku o povećanju inkluzivnog dodatka jer očito da na to nisu računali a trebali su", kazala je Sabina Lončar iz Udruge Sjena.

Na Facebook stranici net.hr pitali smo čitatelje: "Mislite li da je dovoljno povećanje osnovica od 5 do 10 eura za izračun socijalnih naknada?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

Ivana Matas smatra da se radi o kozmetičkoj mjeri bez stvarnog učinka.

"Mislim da ovo mizerno povećanje služi samo da se korisnicima zamažu oči."

Ivan Raos ističe kako je i sam izostanak povećanja možda bio manje frustrirajući.

"Mislim da bi ljudi bili manje revoltirani da ovakvoga mizernog povećanja uopće nije ni bilo."

Nermin Belma Jusić govori iz osobnog iskustva roditelja djeteta s posebnim potrebama:

"S obzirom na to da imam dijete s posebnim potrebama, znam koliko terapije koštaju. Definitivno premalo povećanje. Ako misle davati crkavice, neka poboljšaju zdravstveni sustav."

Posebno snažna i sarkastična poruka stigla je od Jele Pavlović, roditelja njegovatelja:

"Prezadovoljni smo! Kao roditelji njegovatelji bit ćemo prisiljeni ostavljati djecu kako bismo dodatno zaradili za dostojanstven život."

HND i SNH traže ispriku od Plenkovića

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Sindikat novinara Hrvatske (SNH) zatražili su u srijedu ispriku od premijera Andreja Plenkovića zbog toga što je na sjednici Vlade, kako navode, uvrijedio veći broj novinara ustvrdivši da su napisi o povećanju socijalnih naknada od pet ili deset eura lažni.

Napominju da prema javno dostupnim i lako provjerljivim prijedlozima koje je ministar socijalne politike Marin Piletić poslao u dvodnevnu javnu raspravu, a Vlada ih danas prihvatila, osnovice rastu za točno toliko - osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu za 10 eura, a za ostale socijalne naknade za pet eura.

"Napisi objavljeni u brojnim medijima ovih dana o iznosima povećanja osnovica za socijalne naknade i samih socijalnih naknada sasvim sigurno nisu ugodni za premijera Plenkovića, ali ne zato što su lažni nego, upravo suprotno, jer su istiniti", navode u priopćenju predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i predsjednica SNH Maja Sever..

Premijer Plenković ranije je na sjednici Vlade kazao da socijalne naknade "ne rastu linearno i da je njihov porast znatno veći do 5 ili 10 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija" te je naglasio da su naknade od 2016. rasle za 400 posto.

Novinarske udruge navode da posljedično, i konkretni iznos zajamčene minimalne naknade, odnosno socijalna pomoć, za samca također raste za navedenih 10 eura.

"U 2026. godini to novčano pravo za najsiromašnije, kojem je cilj podmirenje osnovnih životnih potreba, iznosit će za odraslog samca 170 eura umjesto dosadašnjih 160. Za dijete će povećanje iznositi još nešto manje, narast će sa 152 eura na 161,50. I to je istina", poručili su HND i SNH.

Smatraju da izjava premijera Plenkovića stoga predstavlja izravnu uvredu profesionalnom dignitetu svih novinara i medijskih kuća koji su o tome izvještavali zbog čega traže ispriku i demanti.