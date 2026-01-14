Plenković objavio koja tvrtka je izabrana za rušenje Vjesnika te koliko će to koštati i trajati

Na početku današnje sjednice Vlade, kao i obično, očekuje se obraćanje premijera Andreja Plenkovića.

Premijer se na samom početku 138. sjednice Vlade osvrnuo na posjet Marka Ruttea i pohvalio se svime što je vidio glavni tajnik NATO-a.

"Sastanak je bio vrlo sadržajan. Možemo biti zadovoljni ovim posjetom", dodao je. Ministar Bačić je izvijestio o ponudama za rušenje Vjesnika. EURCO je kompanija koja je izabrana za rušenje u iznosu od 5,3 milijuna eura, a sve će biti odrađeno to travnja.

Vlada će na današnjoj sjednici, koja počinje u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, donijeti odluke o osnovici za izračun socijalnih naknada prema kojima se osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade u ovoj godini povećava za 10 eura pa se utvrđuje u iznosu od 170 eura, dok osnovica za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi raste za pet eura, odnosno na 80 eura.

Osnovica za izračun iznosa za rad udomitelja i iznosa opskrbnine utvrđuje se u iznosu od 95 eura, što je povećanje, također, od pet eura. Na dnevnom redu sjednice je i odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2026. godinu, kao i izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojima se, između ostalog, ukida rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

