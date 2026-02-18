Ksenija iz 'Ljubav je na selu' progovorila o gubitku kilograma: 'Nije photoshop, nije ozempic'

Ksenija Barić, simpatična Bjelovarčanka koja je osvojila srca gledatelja u posljednjoj, 18. sezoni popularnog showa "Ljubav je na selu", svojom je najnovijom objavom na Instagramu dirnula brojne pratitelje. U vrlo emotivnoj ispovijesti, Ksenija je otvoreno progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s viškom kilograma, emocionalnom prejedanju i zdravstvenim problemima koji su je zadesili, podijelivši inspirativnu priču o povratku kontrole nad vlastitim životom i zdravljem.

'Emocionalno prejedanje vratilo me nekoliko koraka unazad'

Uz fotografije koje jasno prikazuju njezinu impresivnu fizičku transformaciju, Ksenija je podijelila detalje svog puta koji je bio sve samo ne lak. Njezina borba započela je, kako piše, prije četiri godine, nakon dvije trudnoće i viška kilograma koji se "uporno zadržavao". Uz pomoć osobnog trenera i prilagođenog programa prehrane, uspjela je postupno i na zdrav način vratiti svoju kilažu u normalu. Međutim, životne okolnosti, uključujući povratak u rodni Bjelovar, dovele su do novih izazova.

"Promjena životnih okolnosti me pogodila više nego što sam očekivala. Zatvorila sam se u sebe, emocije su se gomilale, a hrana je postala utjeha. Emocionalno prejedanje vratilo me nekoliko koraka unazad", iskreno je priznala Ksenija. Situaciju je dodatno zakomplicirala operacija štitnjače, koja je uzrokovala hormonalni disbalans i značajan pad motivacije. Ipak, upravo je to teško razdoblje bilo prekretnica. Shvativši važnost brige o sebi, odlučno je rekla: "dosta je".

Vratila se jedinom načinu koji kod nje funkcionira: disciplini, planu i podršci. Posebno je naglasila kako njezini rezultati nisu plod brzih rješenja ili estetskih pomagala. "Ovo što ste vidjeli na slikama nije photoshop. Nije ozempic. To je balansirana prehrana, podrška mog trenera, dosljednost i trening", napisala je, istaknuvši da se ne radi samo o kilogramima, već o preuzimanju kontrole nad vlastitim tijelom, emocijama i, najvažnije, zdravljem.

Od reality ljubavi do inspiracije za mnoge

Ova hrabra i iskrena objava dolazi nedugo nakon završetka showa u kojem je Ksenija pronašla ljubav s farmerom Josipom Đerfijem iz Baranje. Njihova veza, koja je započela pred kamerama, jedina je opstala i nakon gašenja reflektora, a par danas uživa u ljubavi na daljinu, redovito dijeleći zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima.

