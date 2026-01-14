FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Mislite li da je dovoljno povećanje osnovice od 5 do 10 eura za izračun socijalnih naknada?

Mislite li da je dovoljno povećanje osnovice od 5 do 10 eura za izračun socijalnih naknada?
×
Foto: Pixabay

Premijer Andrej Plenković tvrdi da rast osnovice nije mizerno povećanje

14.1.2026.
11:52
danas.hr
Pixabay
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Od 5 do 10 eura - toliko raste osnovica za izračun socijalnih naknada.

Odluku je jutros usvojila Vlada na sjednici, nakon što je javno savjetovanje trajalo samo preko vikenda. To su, kao i sami iznos, kritizirale brojne udruge roditelja njegovatelja koji brinu o djeci s teškoćama, a izmjene se odnose i na naknade za udomitelje i socijalno ugrožene obitelji i samce. Evo kako su odluku i kritike na sjednici objasnili premijer i resorni ministar.

Dok su roditelji njegovatelji ogorčeni, premijer Andrej Plenković tvrdi da to nije mizerno povećanje.

U našoj rubrici pitamo i vas: "Mislite li da je dovoljno povećanje osnovice od 5 do 10 eura za izračun socijalnih naknada?"

Odgovarati možete na našem portalu net.hr, a dio odgovora objavljujemo u RTL-u Danas u 16 i 30.

Socijalna NaknadaAndrej PlenkovićPitamo VasPitali Smo Vas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Mislite li da je dovoljno povećanje osnovice od 5 do 10 eura za izračun socijalnih naknada?