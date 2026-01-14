Od 5 do 10 eura - toliko raste osnovica za izračun socijalnih naknada.

Odluku je jutros usvojila Vlada na sjednici, nakon što je javno savjetovanje trajalo samo preko vikenda. To su, kao i sami iznos, kritizirale brojne udruge roditelja njegovatelja koji brinu o djeci s teškoćama, a izmjene se odnose i na naknade za udomitelje i socijalno ugrožene obitelji i samce. Evo kako su odluku i kritike na sjednici objasnili premijer i resorni ministar.

Dok su roditelji njegovatelji ogorčeni, premijer Andrej Plenković tvrdi da to nije mizerno povećanje.

U našoj rubrici pitamo i vas: "Mislite li da je dovoljno povećanje osnovice od 5 do 10 eura za izračun socijalnih naknada?"

