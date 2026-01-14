Cure detalji sastanka o sudbini Grenlanda: Za izdaju države Trump nudio i do 100.000 dolara

'NIJE NA PRODAJU!' /

Samo pedeset minuta trajao je sastanak o sudbini Grenlanda. S jedne strane sudjelovali su američki državni tajnik Marco Rubio i potpredsjednik JD Vance, a s druge grenlandska šefica diplomacije i danski ministar vanjskih poslova. Iz automobila, na putu prema Bijeloj kući, poslali su poruku da Kraljevina šalje najjači tim u Washington.

Detalji sastanka trebali bi biti poznati kasnije. Uoči susreta američka televizija NBC objavila je da je SAD navodno na stol stavio ponudu za kupovinu otoka u iznosu od 750 milijardi dolara. Reuters je ranije, pozivajući se na izvore, izvijestio da su Amerikanci razmatrali mogućnost da Grenlanđanima plaćaju između 10.000 i 100.000 dolara po osobi kako bi se odvojili od Danske.

U Nuuku, glavnom gradu Grenlanda u kojem živi oko 57 tisuća stanovnika, sa strahom se čeka rasplet u Washingtonu.

„Kada vidimo što se dogodilo s Venezuelom, prošla godina bila je potpuno drukčija. Tada je sve djelovalo neutralnije, više kao pregovaranje. Ove godine sve djeluje kao prijetnja“, kazao je Kristoffer iz Nuuka. Nuunu Binzer iz istog grada u sličnim tonovima. „Ne znam kako se pripremiti za sebe i svog sina. Imam šestogodišnjaka i ne znam kako se pripremiti“, kaže. Više doznajte u prilogu Ane Mlinarić.