Ministri Danske i Grenlanda u Washingtonu: Tamo ih čeka Trumpov 'mladi lav'

Za par sati u Washingtonu počinju ključni razgovori između između danskog i grenlandskog ministra vanjskih poslova s ​​američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom i američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom.

Uoči sastanka, američki predsjednik Donald Trump izazvao je nove zabrinutosti oko budućnosti Grenlanda.

Na pitanje o izjavi grenladnskog premijera Jens-Frederika Nielsena da će Grenland odabrati Dansku umjesto SAD-a, Trump je rekao: "Ne slažem se s njim. Ne znam tko je on. Ne znam ništa o njemu. Ali, to će za njega biti veliki problem."

Tijek događaja i najnovije informacije o sastanku u Washingtonu pratite uživo na Net.hr:

Francuska otvara konzulat na Grenlandu

10.00 - Francuska je najavila planove za otvaranje konzulata na Grenlandu sljedeći mjesec. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot rekao je da bi to trebalo poslati "politički signal" usred Trumpovog rastućeg interesa za taj teritorij.

Barrot je za francusku televizijsku mrežu RTL rekao da je odluka o otvaranju konzulata donesena prošlog ljeta kada je predsjednik Emmanuel Macron posjetio Grenland u znak podrške, izvijestio je AFP.

"Što se mene tiče, otišao sam tamo krajem kolovoza kako bih isplanirao konzulat, koji će se otvoriti 6. veljače", rekao je. "To je politički signal koji je povezan sa željom za većom prisutnošću na Grenlandu, uključujući i u znanstvenom području."

"Grenland ne želi biti u vlasništvu, pod upravom... ili integriran u Sjedinjene Države. Grenland je odabrao Dansku, NATO, (Europsku) uniju", rekao je.

Izvanredno obraćanje premijera Danske i Grenlanda

Jučer - Premijeri Danske i Grenlanda u utorak su održali zajednički brifing uoči današnjeg sastanka u Washingtonu.

Danska premijerka Mette Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen jasno su poručili da Grenland nije na prodaju.

Danska premijerka rekla je da Danskoj "nije bilo lako“ izdržati "potpuno neprihvatljiv pritisak našeg najbližeg saveznika“. Upozorila je kako postoje jasni znakovi da "najteži dio tek dolazi“.

"Danska ne traži sukob, ali poruka je jasna: Grenland nije na prodaju", poručila je premijerka te dodala da NATO mora "braniti Grenland jednako kao i svaki drugi milimetar NATO-ovog teritorija".

Braneći svoju odluku da se osobno ne uključi u razgovore sa SAD-om, Frederiksen je pojasnila da je unaprijed dogovoreno da se oni vode na razini ministara vanjskih poslova, te da se taj dogovor ne mijenja unatoč odluci J. D. Vancea da se pridruži sastanku. Također je naglasila da to ne mijenja dansku poruku kako Grenland nije na prodaju i da će Danska učiniti sve kako bi osigurala sigurnost u arktičkoj regiji u suradnji s NATO saveznicima.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen istaknuo je da bi, ako bi morao birati, Grenland "odabrao Dansku umjesto SAD-a".

"Jedna stvar mora biti jasna svima: Grenland ne želi biti u vlasništvu SAD-a, Grenland ne želi biti pod upravom SAD-a, Grenland ne želi biti dio SAD-a", poručo je.

Više je puta ponovio da se Grenland ne može kupiti i da o njegovoj budućnosti mogu odlučivati isključivo Grenlanđani, dodavši da je to "poruka koju ćemo sutra ponijeti sa sobom u SAD".

Više pročitajte OVDJE.